Filman cortometraje boricua inspirado en Federico García Lorca y Salvador Dalí

El cortometraje “Arañando la Luna”, escrito y dirigido por el cineasta José Brocco y producido por la compañía Nueva Escena PR, será una historia inspirada en la recopilación de cartas entre el poeta Federico García Lorca y el pintor Salvador Dalí. Desde un panorama surreal, este filme invita a cuestionar: ¿Qué habría pasado si Lorca y Dalí hubiesen decidido darse una oportunidad en el amor que ambos profesaban? ¿Cambiaría la historia que conocemos?

Hija del productor Angelo Medina buscará coronarse como Miss Universe Puerto Rico 2023

“Si bien es cierto, que gran parte de lo escrito es fidedigno a los documentos encontrados, no necesariamente se utiliza en el guion en el mismo contexto. Partimos de la realidad para crear una historia de ficción que tuviera un sentido y orden coherente. Luego, escoger las palabras adecuadas para escribir el restante y hacerlas sonar como si el genio de Lorca las hubiera dicho, fue un reto enorme”, expresó el también escritor José Brocco.

Por otra parte, la preparación de los protagonistas de la historia requirió gran entrega y así lo expresa el actor Julián Gilormini: “Interpretar a Federico García Lorca, además de ser una responsabilidad muy grande, es un privilegio y un reto que cualquier actor agradecería llevar acabo. El proceso de estudio fue de mucha investigación y lectura. Interpreto a Lorca en dos etapas distintas de su vida por lo que la transformación física también fue parte fundamental de la caracterización”.

Participante de “Top Chef VIP 2″ recibe vergonzosa crítica luego de cocinar con coco

Para Gabriel McRoberts fue un proceso creativo satisfactorio. “Cuando me comparten el proyecto, me emocioné mucho. Recuerdo haber visto pinturas de Dalí, leído poemas de Lorca y pensar: Aquí hay algo psicológico muy profundo. Comencé a estudiar a fondo la vida y comportamiento de mi personaje. Me di cuenta de la libertad que tenía en cuanto a la imaginación de esas circunstancias del amor entre Lorca y Dalí, un amor que en algún tiempo fue imposible, pero nunca sabremos la verdad. Para mí, esa posibilidad de lo que quizás fue, me ayudó a construir mi personaje en esta historia.” indicó el actor.

En relación a la química y desempeño de los actores, José Brocco añadió: “Las interpretaciones de figuras históricas y más cuando son dos genios de la literatura y la pintura siempre son difíciles, riesgosas y muchas veces cuestionables. Sin lugar a dudas fueron el Lorca y el Dalí perfectos. Para interpretar dos genios, necesitaba a otros dos genios de la actuación y sin temor a equivocarme di con ellos.”

Actualmente, el rodaje se lleva a cabo en el histórico Museo Castillo Serrallés en Ponce y en pueblos limítrofes del área sur como San Germán. La producción tiene proyecciones de estrenar el cortometraje a finales del año 2023 en festivales internacionales. Nueva Escena PR cuenta con la colaboración de las compañías: A Quevedo Film, Tercera Llamada y talentos locales.