Este es el tercer eliminado de “Top Chef VIP 2″

El comediante e imitador mexicano Gilberto Gless se convirtió la noche del lunes, en el tercer eliminado de la segunda temporada de “Top Chef VIP” (Telemundo).

Gless escuchó la decisión de los jueces al lado de sus compañeros Arturo Peniche, Sara Corrales y Alana Lliteras.

En el programa siguen 17 participantes, entre los que se encuentra el boricua Johnny Lozada, los dominicanos Génesis Suero y José Gumbs, el colombiano Sebas Villalobos, la actriz venezolana Gabriela “Gaby” Spanic y la actriz mexicana Laura Zapata.

La semana pasada, Lozada obtuvo el cuchillo de oro y pudo salvar a dos compañeros. Este eligió a Sebas y a Gumbs.

“Top Chef VIP” se transmite en Puerto Rico de lunes a viernes a las 8:00 de la noche, excepto los martes que se ve a las 6:00 de la tarde a través de la pantalla de Telemundo.

El ganador o ganadora de la competencia culinaria obtendrá como premio 100 mil dólares. El ganador de la primera temporada, donde la boricua Zuleyka Rivera Mendoza fue finalista, fue el actor mexicano Lambda García.

Durante un programa dedicado al Día de las madres, los concursantes de la segunda temporada de “Top Chef VIP” (Telemundo) contaron conmovedoras y tristes historias de sus progenitoras.

Una de esas historias la relató el actor mexicano Arturo Peniche, quien sostuvo que su madre padece de alzheimer y que en ocasiones no lo recuerda.

“Yo puedo decir que de mi mami no me hace falta absolutamente nada. Ni siquiera una palabra de te amo porque me las dijo muchas veces. Es una madre espectacular. Yo sé que ella ya no sabe quien soy yo, pero yo sí se quien es ella”, dijo Peniche entre lágrimas, quien es conocido por protagonizar varias telenovelas.