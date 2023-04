Natti Natasha estrena “La falta que me haces” y envía emotivo mensaje a Raphy Pina en los Latin American Awards 2023

La artista dominicana Natti Natasha estrenó la noche del jueves, en la ceremonia de los Latin American Music Awards 2023, el tema “La falta que me haces”.

Natti le dedicó el dicho tema a su pareja Rafael “Raphy” Pina, quien cumple una condena en la prisión federal por posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática, y por posesión de armas de fuego por parte de una persona convicta por un delito mayor.

“Para todas las personas que necesiten esta canción, yo no sabía que la necesitaba hasta el día que la creamos. Por si me estás viendo, Raphy, todos te amamos”, dijo la artista tras entonar la canción.

Esta escribió en redes sociales que: “La música siempre ha sido el medio para expresar todo lo que siento y más en un momento tan difícil de explicar como este. No suelo hablar mucho, siendo esa mi manera no solo de cuidar mis sentimientos sino los de mi familia, amistades y todas las personas que aman a Raphy. En esta canción no quise guardarme nada y abrí mi corazón para que pudieran entender un poco de lo que siento y lo que estoy viviendo ahora mismo” (sic.).

“Llorar es parte de nuestra naturaleza, y más cuando se ama a esa persona con locura, sigan luchando por los amores puros.Para mi muñecote, Raphy 💙De Natti Natasha”, añadió.

