La empresaria y ex Miss Universo puertorriqueña, Dayanara Torres, se mostró orgullosa por otro logro alcanzado por su hijo mayor, Cristian Muñoz Torres.

Natti Natasha estrena “La falta que me haces” y envía emotivo mensaje a Raphy Pina en los Latin American Awards 2023

Torres escribió un mensaje en las redes sociales luego que la joven artista Youngmiko utilizara las creaciones de Muñiz Torres, quien es artista gráfico, para su presentación en la dicha ceremonia, celebrada la noche del jueves.

Hijo mayor de Dayanara y Marc Anthony firma sus primeros libros de cómics en el ‘Puerto Rico Comic Con’

”No puedo sentirme mas orgullosa como madre de poder ver en el escenario las creaciones de mi Cristian! @cris_muniz_torres Papito, no dejas de sorprenderme a mi y a tantos! You did such an amazing job with your stage drawings 🖍️🎨 I’m so so proud of you & your art!” (sic.).

Conoce cómo votar por Madison Anderson para que gane “La casa de los famosos 3″

Dayanara enaltece a su hijo por creaciones usadas en presentación de Youngmiko en los Latin American Music Awards 2023