Documental muestra la historia de la diáspora boricua en Nueva York

El documental “Pa’lante Siempre Pa’lante” fue presentado ayer, por primera vez, en Puerto Rico en la tertulia “Activismo puertorriqueño en la diáspora” en la Fundación Luis Muñoz Marín en San Juan. Esto en celebración del 50 aniversario del Centro de Estudios Puertorriqueños.

La productora, escritora y directora del documental, Iris Bonilla, creó este proyecto para que el mundo conozca lo que vivieron los puertorriqueños al migrar, principalmente, a la ciudad de Nueva York.

“En el 1996 decidimos documentar esas condiciones que vivimos en los 60, los 70 los hijos e hijas de la gran migración de puertorriqueños después de esa Segunda Guerra Mundial. El documental trata del activismo de los jóvenes puertorriqueños que se tiraron a las calles a luchar contra la discriminación y el racismo contra el puertorriqueño en esa época”, enfatizó Morales.

En entrevista con Metro Puerto Rico, Iris Morales, destacó que su idea no era estar frente a la cámara en el documental.

“Llegó un día que estábamos grabando y las personas que iba a entrevistar no se presentaron. Entonces, una de las personas que estaba trabajando conmigo me dice “pero tu fuiste miembra porque tú no también te pones en el documental” y yo dije no porque estoy documentando la historia. No quiero estar dentro de la historia y me dijeron, “pero luego si no la usa… y yo dije ok y entonces vi que era importante y que le daba un sentido personal a la historia”, relató Morales.

La integración de la productora en el documental hizo que se incorporara el tema del derecho de las mujeres. Morales indicó que en esos tiempos había mucho machismo y los hombres dirigían todo.

La puertorriqueña nacida y criada en Nueva York resaltó que sus padres partieron de Puerto Rico a los Estados Unidos para buscar una mejor vida y un mejor futuro para sus hijos. Morales, formó parte del grupo activista “The Young Lords” bajo el lema “Tengo a Puerto Rico en mi corazón”. En 1970 organizaron 10,000 personas para la marcha a las naciones americanas.

Por otra parte, la directora del Centro de Estudios Puertorriqueños, Yarimar Bonilla, destacó que siempre se ha resaltado los movimientos de los afroamericanos en Estados Unidos. Sin embargo, no se habla de cómo los puertorriqueños fueron parte de esas luchas por los derechos civiles. Incluso, añadió que estas acciones implicaban tanto a los afroamericanos como a los latinos.

“Yo estoy agradecida de haber conocido a Iris y ella me ha inspirado mucho en mi rol como directora del Centro de Estudios Puertorriqueños. Por eso es que quisimos traerla a Puerto Rico y mostrar su documental y tener un diálogo con ella porque realmente fueron las luchas de los activistas como ella que llevaron a que se formara el centro, que este año estamos celebrando nuestro 50 aniversario. Entonces, pues parte de lo que queremos hacer con este evento es ayudar a los puertorriqueños de Puerto Rico que sepan más sobre esas historias de activismo y esos héroes que tenemos como Iris. mencionó Bonilla”.

Iris Morales, honrada por su comentario, detalló que está “muy agradecida de poder ver el Centro de Estudios Puertorriqueños cumplir 50 años porque cuando yo estudiaba en la Universidad no existían estudios puertorriqueños. No existía clase de la historia puertorriqueña ni de latinos y yo nunca tuve una maestra, un profesor puertorriqueño. Hoy en día se ve todo eso debido a las luchas de mi generación y no puede decir nadie que no somos puertorriqueños aunque estemos nacidos allá o nacidos acá y esa es la idea que yo quisiera traer a Puerto Rico. Que mientras Puerto Rico sea, nosotros somos todos puertorriqueños con diferentes condiciones y diferentes creencias, pero somos todos puertorriqueños”.

Si desea conocer más del Centro de Estudios Puertorriqueños puede acceder al siguiente enlace https://centropr.hunter.cuny.edu/