“Tostones con no sé qué”: Rosalía relata todo lo que hizo en Puerto Rico

A través de un video de TikTok, la cantante española Rosalía relató lo que fue el pasado fin de semana donde se presentó junto a su prometido, el boricua Rauw Alejandro en el concierto de este en el Estadio Hiram Bithorn en Hato Rey.

En el video, Rosalía describe todas las cosas que realizó, incluso que se comió unos “tostones con, no sé qué”.

Posteriormente mostró todas las cosas que realizó previo a la presentación desde su maquillaje hasta cómo subió en un elevador a la tarima.

En su Instagram, también compartió varias fotografías en las que describió el fin de semana como el mejor del año 2023.

Posteriormente, la cantante también se presentó en México.

Rauw Alejandro transporta su audiencia a Saturno

Lleno de luces y pantallas grandes, el concierto comenzó cerca de las 11:00 de la noche con un público un poco desesperado y ansioso.

“Espero que sea una noche inolvidable”, saludó Rauw Alejandro a la audiencia tras su llegada a la tarima.

Entrando por un zipline, el natural de Carolina interpretó varias temas de sus álbumes Saturno, Afrodisíaco, y Vice Versa. Comenzó con el tema Punto 40 seguido por Nostálgico y el dembow Tamo En Nota.

Era la primera vez que el interprete cantaba en el Estadio Hiram Bithorn por lo que mencionó que se encontraba emocionado y lleno de energía, aunque era un “show” que ya ha presentado anteriormente con su gira de “Saturno”.

“Esta noche me tocó cantar aquí en casa. La adrenalina está bien c@br*n”, declaró.

Asimismo, siguió el concierto lleno de bailes con siete pantallas en tarima, cuatro verticales y tres horizontales que aparte de proyectar al artista, también enseñaban artes gráficas con temas de extraterrestres.

Rauw Alejandro pasó a interpretar No Me Sueltes, Verde Menta, Panties y Brasieres y La Old Skul.