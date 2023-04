Rauw Alejandro transporta su audiencia a Saturno

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, mejor conocido como Rauw Alejandro, logró ayer, viernes, llevar Saturno al Estadio Hiram Bithorn durante su primera presentación.

Lleno de luces y pantallas grandes, el concierto comenzó cerca de las 11:00 de la noche con un público un poco desesperado y ansioso.

“Espero que sea una noche inolvidable”, saludó Rauw Alejandro a la audiencia tras su llegada a la tarima.

Entrando por un zipline, el natural de Carolina interpretó varias temas de sus álbumes Saturno, Afrodisíaco, y Vice Versa. Comenzó con el tema Punto 40 seguido por Nostálgico y el dembow Tamo En Nota.

Era la primera vez que el interprete cantaba en el Estadio Hiram Bithorn por lo que mencionó que se encontraba emocionado y lleno de energía, aunque era un “show” que ya ha presentado anteriormente con su gira de “Saturno”.

“Esta noche me tocó cantar aquí en casa. La adrenalina está bien c@br*n”, declaró.

Asimismo, siguió el concierto lleno de bailes con siete pantallas en tarima, cuatro verticales y tres horizontales que aparte de proyectar al artista, también enseñaban artes gráficas con temas de extraterrestres.

Rauw Alejandro pasó a interpretar No Me Sueltes, Verde Menta, Panties y Brasieres y La Old Skul.

Para su primer artista invitado de la noche, el artista presentó a Chris Palace quien se unió para cantar Gatas.

De igual forma, al salir Palace de la tarima, Rauw Alejandro sorprendió con Omar Courtz quien trajo a Yovng Chimi y a Dei V demostrando que son Los Dueños de la Calle.

“Nadie le puede roncar a Puerto Rico. Aquí salen los artistas más hijos de put@”, afirmó el interprete de Todo de Ti.

Retomó la tarima con temas como Te Felicito y Tiroteo para pasar a traer a Alvarito Díaz con la canción Problemón.

Tras la presentación, los artistas anunciaron una nueva función del concierto de Alvarito Díaz en el Coca Cola Music Hall para el 23 de abril.

Rauw Alejandro vislumbró con otros éxitos como Ron Cola y Party.

Como a mitad de concierto, salió el grupo de baile prometido los Jabbawockeez que, aunque tuvieron una buena presentación, la audiencia no respondió tan entusiasmada.

A este punto de la noche, ya la idea de que el VIP y Arena fueran de pie comenzó a resultar en personas mareadas, pegadas, y algunas con mal estado de salud, aunque no pasó nada grave como para detener el concierto.

Como sorpresa, Rauw Alejandro también llevó de invitados a Arcángel y a Chencho Corleone, que aunque estrellas grande del género no lograron mantener el ambiente tan vivo por el agotamiento de las personas.

Sin embargo, al sonar La Jumpa las personas se motivaron a brincar.

El artista principal retomó la tarima con Más De Una Vez, Dejau y Lejos del Cielo entre otros éxitos.

La mejor sorpresa de la noche llegó al salir Rosalía a la tarima para cantar en vivo por primera vez junto a Rauw Alejandro dos temas recientes Beso y Vampiros de su EP nuevo RR. Demostraron que son la pareja del género del momento.

Los últimos invitados de la primera función fueron Lyanno y Brray para ir cerrando la noche con Lokera.

Tras casi tres horas de concierto, Rauw Alejandro demostró que es uno de los artistas más influyentes de la generación.