La mexicana Dania Méndez se incorporó la noche del domingo a la tercera temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo) tras varios días de estancia en “Big Brother Brasil”.

Méndez llegó minutos antes que se realizara la renovación de votos de Juan Rivera, exhabitante de LCDLF 3, y su esposa, Brenda.

Además, esta brindó sus primeras declaraciones tras las expulsiones de dos habitantes de BBB 2023 por situaciones que la involucraron a ella en medio de una fiesta.

“Para mí fue algo muy fuerte, inesperado, pero bueno, respetando las leyes de allá. También agradeciendo de cómo cuidan a la mujer y cómo cuidan todo el proceso. Para mi fue bien complicado porque de algo que estaba tal vez en diversión se convirtió de una manera u otra, no esperado”, dijo Dania.

“Yo me puedo hacer responsable de mis actos mas no me puedo hacer responsable de los actos de los demás”, añadió.

Dania llega a LCDLF 3 tras experiencia agridulce en “Big Brother Brasil”. Mira los vídeos:

“La casa de los famosos” se transmite en la isla de domingo a viernes a las 8:00 de la noche y los martes a las 11:30 de la noche.

El ganador o ganadora del programa, el cual durará 14 semanas, se llevará 200 mil dólares como premio.