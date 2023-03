Integrante boricua de CNCO revela que no es el padre de hija que creía suya

El cantante puertorriqueño Zabdiel de Jesús, integrante del grupo CNCO, reveló a través de un vídeo en las redes sociales que no es el padre de la hija que creía suya.

“Par de meses atrás hice el anuncio de que soy papá de una baby. Pues resulta que hace unos... no sé cuanto tiempo, pero hace un rato me enteré que de verdad no soy el papa de la niña. No soy papá”, dijo el joven.

Añadió que: “fue algo que me disfruté mientras lo que duró. Es un capítulo que ahora estoy dejando atrás en mi vida. Entre muchas cosas buenas, eso es lo que esto viviendo ahora mismo”.

CNCO se separó en diciembre de 2022 luego de su junte en 2015, exitosos temas y decenas de premios por su música. Sin embargo, cumplirán con compromisos con su sello y con su fanaticada hasta finales de este año 2023.

El mismo se creó con los ganadores de la primera temporada de la competencia de canto “La banda” (Univisión).

