Así fue la presentación de Rihanna en el Super Bowl 2023

La cantante Rihanna se presentó la noche de ayer, domingo, en el medio tiempo del Super Bowl 2023, el cual se celebró en la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

Con una presentación de 13 minutos, la artista hizo su primera presentación en vivo luego de siete años de estar alejada de los escenarios.

La compositora cantó varios de sus más grandes éxitos como: “Bitch Better Have My Money”, “Where Have You Been”, “Only Girl (In the World)”, “We Found Love”, “Rude Love”, “Work”, “Wild Thoughts”, “Pour It Up”, “All of the Lights”, “Run This Town”, “Umbrella” y “Diamonds”.

La artista, que no contó con ningún invitado sorpresa y decidió tomar las riendas del espectáculo, se convirtió en la primera mujer embarazada en protagonizar el espectáculo de medio tiempo del evento deportivo.

