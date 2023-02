Rihanna se convertirá en madre por segunda ocasión

La revista People confirmó este domingo que la cantante y empresaria barbadense, Rihanna, se encuentra en estado de gestación por segunda ocasión.

Según el medio estadounidense, la artista, de 34 años, se siente feliz con la nueva faceta que está viviendo.

Fue en mayo de 2022 que la empresaria y su novio, el rapero A$AP Rocky, le dieron la bienvenida a su primer hijo.

Esta noche, Rihanna fue la encargada de ofrecer un espectáculo musical en el medio tiempo del Super Bowl 2023, que se lleva a cabo en Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

Con una presentación de 13 minutos, la artista hizo su primera presentación en vivo tras siete años de estar alejada de los escenarios.

La compositora cantó varios de sus más grandes éxitos como: “Bitch Better Have My Money”, “Where Have You Been”, “Only Girl (In the World)”, “We Found Love”, “Rude Love”, “Work”, “Wild Thoughts”, “Pour It Up”, “All of the Lights”, “Run This Town”, “Umbrella” y “Diamonds”.

La artista, que no contó con ningún invitado sorpresa y decidió tomar las riendas del espectáculo, se convirtió en la primera mujer embarazada en protagonizar el espectáculo de medio tiempo del evento deportivo.