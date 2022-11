¿Se le cayó el diente? Animador boricua pasa tremendo pasme en vivo

El presentador puertorriqueño, Carlos Adyan, sufrió un accidente durante la transmisión en vivo del programa “En casa con Telemundo” al perder una carilla dental.

“Ay me tragué, me pasó algo al aire horrible” dijo el presentado quien tuvo que salir de cámara y sus compañeras continuaron el programa.

“Vete para allá”, le indicó la presentadora Ana Jurka.

A través de su Instagram, el animador indicó que se trató de una carilla dental que perdió en pleno “show”.

Según explicó, en el segmento anterior se había comido unas tostadas mexicanas muy duras y la lámina se despegó.

“Me han pasado cosas fuertes al aire pero lo de hoy fue extraordinario 😂 Se me cayó la carilla en pleno show, salí 20 segundos del set me la acomodé y seguí conduciendo toda la hora 🦷 En el segmento anterior me había comido una tostada mexicana muy dura y la lámina se despegó 🤣 Lo importante es que me la acomodé, terminé el show y mi querido @beauchampdental_ me atendió de emergencia 😜 No lo iba a contar pero recibí un montón de mensajes y para que no les cuenten mal mejor les digo yo 🏆 Jaaaaa (sic.)”, escribió.