Rauw Alejandro canta acapella y es criticado por usuarios, “me dolieron los oídos”

Rauw Alejandro es uno de los cantantes de género urbano que se ha convertido en uno de los más populares en los últimos tiempos, siendo descrito por muchos como el chico que vino a ‘Revolucionar’ el reggaetón en la actualidad, pues son canciones y ritmo tienen un toque singular y pegajoso que hace bailar a cualquiera.

Una de los temas que se ha escuchado mucho es ‘Te Felicito’, el cual canta junto a Shakira, impactando no solo por la letra de este, la cual muchos aseguran que habla sobre Piqué, sino también el estilo musical que utilizan y la manera en que se mueven ambos famosos al momento de bailar.

Asimismo, recientemente Rauw Alejandro estrenó un nuevo disco titulado ‘Saturno’, en donde se encuentra su tema ‘Punto 40, año 2077′, el cual se ha convertido en tendencia en las diferentes redes sociales debido a su coreografía, en donde muchos imitan los pasos del cantante para poder realizar el trend.

Sin embargo, esta canción ha dado de qué hablar nuevamente, pero esta vez fue porque el novio de ‘La Rosalía’ aparece cantando acapella un fragmento de esta en redes sociales, lo cual fue motivo de críticas por parte de internautas, quienes aseguran que es “mejor que solo continúe bailando”.

La diferencia con los cantantes de antes con un Nicky un Yankee un Héctor los Jowell y Randy Arcangel de la ghetto y otros más mucha pero mucha diferencia

“Esto prueba que todos podemos ser cantantes famosos”.

“Canta horrible, pero baila muy bien”.

“¡Ay pecado! Suena similar obvio que le hacen arreglos. A casi todos los artistas”.

“Los cantantes de ahora sin el autotune no son nada, no sé comparan con los old Scholl”.

“Como cantante baila muy bien”.

“Una cosa es ser artista y otra tener fama… Simple”.

“Ya encontré al gallo que me despierta todas las mañana”.

Escribieron algunos de los usuarios en la publicación.