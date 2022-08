“Los certámenes son una celebración de las cualidades de las mujeres”: Ashley Ann habla de los cambios en Miss Universo

La nueva Miss Universe Puerto Rico 2022 conversó con este diario sobre los cambios que se anunciaron la semana pasada en Miss Universo, donde desde el 2023 podrán competir mujeres casadas, divorciadas, con hijos y hasta embarazadas.

“Para mí los certámenes de belleza son una celebración de las cualidades de las mujeres, de la fuerza, inteligencia, servicio a la comunidad y todas esas cosas no terminan cuando una mujer entra a una etapa diferente ya sea ser madre o unirse a otra persona. Yo creo que eso está bien porque pueden continuar con su rol de reina porque las mujeres continúan siendo reinas no importa si son madres o son casadas”, sostuvo Ashley Ann Cariño.

Sin embargo, la estudiante de ingeniería aeroespacial y modelo enfatizó que le gustaría que el certamen internacional permita a mujeres mayores de 28 años participar.

“Lo que sí me gustaría es que incrementen la edad para que sean no solamente las personas de 18 a 28 años porque creo que la belleza no termina a los 28″.

La organización local en las voces de Julio Rivera Saniel y Estefanía Soto Torres, presentadores de la final de MUPR 2022, anunciaron que desde hoy, viernes, están abiertas la inscripciones para el certamen de 2023, donde podrán competir embarazadas, casadas, divorciadas y madres, de entre los 18 a 28 años.

