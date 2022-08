Daniella Navarro sobre Laura Bozzo: “Le tuve mucha paciencia”

La actriz venezolana Daniella Navarro habló sobre su disgusto con Laura Bozzo y sobre la relación que cultivó las últimas semanas con Ignacio “Nacho” Casano dentro de “La casa de los famosos” (Telemundo).

Nacho Casano destrozado tras la salida de Daniella Navarro de “La casa de los famosos 2″

“Soy mamá ante todo y me encantaría regalarme tiempo de conocer a Nacho, pero no lo sé. Ya estoy afuera, tengo 84 días sin ver a mi preciosa y a lo mejor la veo y se me borra el cassette. Si nos vamos a ver afuera, sí. Si vamos a mantener una relación, no lo sé”, dijo Navarro, de 39 años, en entrevista con la mexicana Jimene Gállego.

Sobre su separación de la peruana Laura Bozzo, la actriz insistió que le duele “lo que pasó con Laura”.

“La personalidad de Laura y mía son fuertes las dos. Yo agradecí verdaderamente que nos lleváramos bien porque imagínate Laura y yo siendo enemigas, no hubiera sido una bonita ocasión dentro de la casa. Le tuve mucha paciencia, me tuvo mucha paciencia a mí. La quise de verdad y de todo corazón. Laura tiene un gran error y es que tiene la costumbre de herir a la gente que ama y eso fue lo que sucedió”.

Daniella quedó ayer, miércoles, en el quinto lugar de la segunda temporada con el 8.4 por ciento de los votos.

La final del programa se transmitirá este lunes en vivo, donde uno de los cuatro finalistas; Ivonne Montero, Salvador Zerboni, Toni Costa o Nacho se volverá el gran ganador o ganadora que se llevará el premio de 200 mil dólares.