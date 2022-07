Jay Fonseca habla sobre su proceso para bajar de peso

A casi un año de que iniciara su proceso para bajar de peso, el analista político, Jay Fonseca, compartió hoy, lunes, con sus seguidores cómo ha conseguido bajar cerca de 80 libras.

“Muchos me preguntaban “¿cómo logré bajar tan rápido sin hacerme la bariátrica y sin el balloon?” Me dio risa, porque si algo no ha sido esto es rápido y el proceso ha tomado tanto tiempo que uno pierde muchísimas cosas en el camino”, explicó Jay Fonseca en una publicación en sus redes sociales.

El analista escribió que el primer paso lo dio en octubre cuando decidió ir a la iglesia. Luego, en noviembre, comenzó a hacer ejercicios. En marzo inició a tomar medicamentos que lo ayudaron con su peso.

“Si algo ha sido es lento, quizás demasiado lento y tardío de buscar ayuda por todo los daños realizados a mi y a terceros. El proceso de empezar a ir a la iglesia fue en octubre, ir al box fue en noviembre. Los medicamentos fueron en marzo y sus efectos en mayo porque tardan dos meses sus efectos”, comentó.

Cuando todo parecía ir en buen camino, Jay Fonseca explicó que se contagia con coronavirus. “Esa fue una prueba de fuego”, admitió.

“Tarda, todo lo que destruyes coge tiempo en reconstruir, si es que es reconstruible. Tarda muchísimo el efecto y la ansiedad se apodera de uno y el deseo de salir corriendo y volver al “comfort” está ahí”, explicó.

El analista, quien ha sido abierto sobre su batalla contra el sobre peso, anteriormente había explicado que la lucha también es emocional.

También había confesado que en algún momento de su vida llegó a pesar cerca de 400 libras. Además, compartió sobre su experiencia con el sobre peso cuando era un niño.

“Por tanto, cuando leo a alguien decir que cómo logré bajar casi 80 lbs rápido sonrío y le digo que hablen con mi endocrinóloga pa’ que sepan que esto si algo no ha tenido es velocidad. Ella, que ha llorado conmigo, sabe que esto no ha sido “un quickie”. Al contrario, ha sido un proceso de casi un año”, añadió.