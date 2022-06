Jay Fonseca: “Luchar con el sobrepeso es algo bien duro”

El analista político Jay Fonseca habló este jueves, en su programa de televisión Los Datos son los Datos, sobre una de las batalla más difíciles que ha enfrentado en su vida: el sobrepeso.

“Luchar con el sobrepeso es algo bien duro”, confesó.

Jay Fonseca recordó una situación que enfrentó cuando apenas estaba en primer grado. El analista contó que le hicieron un examen de la vista y tuvo que pesarse frente a sus compañeros de la escuela.

“Yo escucho la burla de los compañeros cuando yo me levanto y subo en la pesa. Hicieron ‘uuuuuuuuhhhh’.”, comentó.

“Yo pesaba ya 100 libras en primer grado. En octavo grado yo pesaba 325 libras. Para que tengan la idea, me dio un síncope. Me desmayé en la escuela y me tuvieron que revivir con electroshock”, añadió en su programa de televisión Los Datos son los Datos.

“He llegado a pesar casi 400 libras en momentos de mi vida.”, confesó.

“Es un momento extremadamente difícil ver que vuelves a engordar y no puedes parar por más que tratas de comer bien... En mi caso me ha costado relaciones, me ha costado de todo”, dijo Jay Fonseca.

El analista político contó su historia para hablar sobre el reportaje que salió en The New York Times, donde se explica que los planes médicos se están negando a cubrir los medicamentos para bajar de peso, ya que consideran el sobrepeso es un asunto de vanidad.