Instalan baños portátiles para filas del concierto de Bad Bunny

Varios baños portátiles fueron instalados esta noche en el área donde se está formando la fila para adquirir boletos para los conciertos de Bad Bunny que se llevarán a cabo los próximos 28, 29 y 30 de julio en el Coliseo de Puerto Rico.

En la zona se instalaron 12 baños: 10 de ellos regulares y dos para impedidos.

“Tomamos la iniciativa de instalar baños portátiles 10 regulares y 2 de fácil acceso para garantizar las zonas limpias y la sana convivencia entre nuestros vecinos.”, lee una publicación del alcalde de San Juan, Miguel Romero.

Mas temprano los organizadores de la producción anunciaron el cierre de la fila de boletos.

“La fila ya cerró, por lo que se solicita el apoyo del público para que no sigan llegando, ya que no serán aceptados a formar parte de la misma. Se les exhorta a los fanáticos a que sigan manteniendo el orden, las áreas limpias y a no bloquear los accesos a edificios, ya que la zona es residencial”, lee el comunicado