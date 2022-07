Cierra la fila para boletos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico

Los organizadores de la producción “Un Verano Sin Ti” anunciaron el cierre de la fila de boletos para el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico.

Oficialmente se anuncia que la fila para la venta de boletos pautada para mañana sábado, 9 de julio, ha llegado al límite máximo de personas que podrán adquirir sus boletos para los conciertos que se llevarán a cabo los próximos 28, 29 y 30 de julio en el emblemático Coliseo de Puerto Rico.

“La fila ya cerró, por lo que se solicita el apoyo del público para que no sigan llegando, ya que no serán aceptados a formar parte de la misma. Se les exhorta a los fanáticos a que sigan manteniendo el orden, las áreas limpias y a no bloquear los accesos a edificios, ya que la zona es residencial”, lee el comunicado.

Para ingresar al Coliseo de Puerto Rico, cada persona deberá cumplir con las dos dosis (Pfizer/Moderna) o una dosis (Janssen). En caso de que no esté vacunado o tenga una sola dosis (Pfizer/Moderna), deberá presentar una prueba viral cualificada de laboratorio negativa (“PCR” o Antígeno), de 72 horas o menos. No se aceptarán pruebas caseras. El uso de mascarilla es compulsorio.

Se aceptarán los siguientes métodos de pago: tarjeta de crédito y/o débito, y ATH Móvil. (No se aceptarán transacciones en efectivo).