Roselyn Sánchez pide disculpas por controversia ambiental

La actriz puertorriqueña, Roselyn Sánchez, rompió el silencio sobre la controversia generada por el uso de un lote de terreno que forma parte del Corredor Ecológico del Noreste durante la grabación de una película en la que ella participa. Sánchez pidió disculpas por cualquier impacto que se haya realizado al terreno, que dijo finalmente no utilizaron, al tiempo que sostuvo que la producción de Fantasy Island no estaba al tanto de que los terrenos eran ambientalmente sensitivos.

“Aquí estoy dando cara”, dijo la actriz en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que sostuvo que quiso investigar sobre toda la controversia antes de expresarse.

Sánchez explicó que la producción de Fantasy Island rentó a los dueños del lote de terreno, Colonial Parking, el espacio para ubicar a sus equipos de trabajo. Fueron los dueños del terreno, los que el 8 de febrero consiguieron un permiso de uso para la actividad por la cual habían rentado el espacio, según el relato de la actriz. “A la producción nunca se les dijo que este pedazo de tierra era parte del Corredor Ecológico del Este. La producción no pidió reactivar los permisos. Si Fantasy Island hubiera sabido que era tierra protegido, no se hubiese usado”, dijo Sánchez al recalcar que este tipo de producción es bien cuidadosa. Los describió como gente seria con muchos años de experiencia en la industria del cine, y aclaró que ella no es parte de la producción, sino una actriz contratada para el proyecto.

También apuntó a que hay fotografías circulando que son viejas. Según Sánchez, en el terreno no cortaron árboles. Dijo que solo limpiaron el área que estaba en malas condiciones. Además, la actriz apuntó a que no llegaron a grabar en el área porque tan pronto se publicó sobre la controversia, se revocó el contrato.

“Yo entiendo los ambientalistas, yo los apoyo 100 %, pero me hubiera gustado que hubieran hecho un poco más de asignación antes de las acusaciones que han sido hirientes. Las cosas que se han dicho y los ataques hacia mi persona, como si yo fuera responsable de lo que pasó, han sido bien desagradables”, expresó Sánchez.

La actriz destacó que en 25 años de carrera profesional nunca ha estado involucrada en controversias y que por el contrario se ha involucrado en causas filantrópicas para Puerto Rico. “A mi jamás se me ocurriría venir a mi país a hacer daño al medioambiente”, dijo la actriz al tiempo que pidió disculpas por el mal rato para los denunciantes, para la producción y para ella.

“Espero que todo se haya aclarado. La producción está dispuesta a remediar los que ustedes piensan que fue un error”, agregó.

“Necesito que ya basta […] que por lo menos se saquen mi nombre de la boca y no me sigan asociando con la situación […] Fantasy Island es una producción súper bonita que está empleando a muchos puertorriqueños , que muestra el país de manera gloriosa”, dijo Sánchez.

Mira el vídeo aquí:

La Ley de la Reserva Natural del CEN (Ley Núm. 126 de 25 de junio de 2012, según enmendada) establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico la designación como reserva natural, del área denominada Corredor Ecológico del Noreste, disponiendo que cualquier actividad o uso propuesto en sus terrenos, “estará supeditado y dará prioridad a su preservación, restauración y conservación.”

La Reserva Natural del CEN consta de aproximadamente 3,000 cuerdas de terreno a lo largo de la costa de Luquillo y Fajardo, en la falda de El Yunque. Alberga comunidades de coral, praderas de yerbas marinas, manglares, ciénagas, y manglares, incluyendo uno de los pocos remanentes de bosque costero con características similares a los encontrados en Puerto Rico previo a la colonización española. En la zona se ha documentado la presencia de sobre 865 especies de flora y fauna, incluyendo 53 identificadas como raras, vulnerables o en peligro de extinción, algunas únicas de Puerto Rico. Las playas del Corredor son una de las más importantes para el anidaje del tinglar, especie de tortuga marina en peligro de extinción, en la jurisdicción de los EE.UU.