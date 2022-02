CEN achaca daños a recursos natulares por trabajos para serie de Roselyn Sánchez

Miembros de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) denunciaron hoy que los trabajos que han impactado un área considerable de la Reserva Natural del CEN, fueron llevados a cabo para dar paso a la filmación de la serie televisiva Fantasy Island, protagonizada por la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez.

“La destrucción de nuestros recursos naturales no es una fantasía, sino una realidad que todos debemos rechazar”, expresaron en declaraciones escritas.

Las denuncias fueron hechas luego de que miembros de la organización solicitaron al gobernador, Pedro Pierluisi, a que ordene al ingeniero Gabriel Hernández Rodríguez, secretario auxiliar de OGPe y al secretario Manuel Cidre, a cargo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), a derogar inmediatamente un permiso que ha resultado en la destrucción total de vegetación y compactación del suelo en un predio de la reserva natural. Afirman que el permiso viola la la Ley de la Reserva Natural del CEN de 2012, los usos del terreno permitidos en el Plan Sectorial de la Reserva Natural del CEN de 2015, y la Orden Ejecutiva (OE-2022-004) firmada en enero pasado por el Primer Ejecutivo, reafirmando la política pública dirigida a la preservación, conservación y restauración de esta área de valor ecológico excepcional.

“Solicitamos encarecidamente a la actriz Roselyn Sánchez, quién se ha distinguido por su compromiso por el bienestar de las mascotas y otros animales, así como a Sony Pictures Television, Gemstone Studios, y Fox Entertainment, coproductores de Fantasy Island, a no usar el predio de terreno impactado y no ser cómplices así de la barbaridad que han hecho los dueños de Colonial Parking. Máxime cuando esta no es la primera vez que destruyen esta área del Corredor, fomentados por la impunidad ante la inacción de las agencias que se supone sean responsables de hacer valer la ley y el orden”, reclamó Nilda García, presidenta de la Coalición Pro CEN.

Aseguraron que el permiso otorgado por OGPe fue emitido a la empresa Colonial Parking, Corp., cuyo dueño es Miguel A. Cabral Veras, para la construcción de un estacionamiento que daría servicio a la filmación de la serie en las instalaciones de El Conquistador Resort en Fajardo.

La presidenta de la Coalición exhortó también a la gerencia de El Conquistador Resort a cesar el uso del espacio impactado en el Corredor para facilitar las operaciones de la hospedería.

“Uno de los atractivos principales de este hotel, así como del resto de la industria turística en nuestra Isla, son nuestras playas, bosques y demás áreas naturales. Por lo que deben esforzarse en ser mejores ciudadanos corporativos, no tan solo porque están infligiéndose un daño, pero también auspiciando la destrucción de recursos que están protegidos por ley para el disfrute de visitantes y residentes de Puerto Rico por igual”, sentenció la líder comunitaria.

La Ley de la Reserva Natural del CEN (Ley Núm. 126 de 25 de junio de 2012, según enmendada) establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico la designación como reserva natural, del área denominada Corredor Ecológico del Noreste, disponiendo que cualquier actividad o uso propuesto en sus terrenos, “estará supeditado y dará prioridad a su preservación, restauración y conservación.”

La Reserva Natural del CEN consta de aproximadamente 3,000 cuerdas de terreno a lo largo de la costa de Luquillo y Fajardo, en la falda de El Yunque. Alberga comunidades de coral, praderas de yerbas marinas, manglares, ciénagas, y manglares, incluyendo uno de los pocos remanentes de bosque costero con características similares a los encontrados en Puerto Rico previo a la colonización española. En la zona se ha documentado la presencia de sobre 865 especies de flora y fauna, incluyendo 53 identificadas como raras, vulnerables o en peligro de extinción, algunas únicas de Puerto Rico. Las playas del Corredor son una de las más importantes para el anidaje del tinglar, especie de tortuga marina en peligro de extinción, en la jurisdicción de los EE.UU.