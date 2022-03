Le cambió el tema: Incómodo momento de Adamari López y Myrka Dellanos en “La mesa caliente”

La animadora y actriz puertorriqueña Adamari López vivió un incómodo momento en el nuevo programa de Telemundo, “La mesa caliente”.

El momento ocurrió cuando Myrka Dellanos le preguntó a López sobre su sentir ante la nueva relación de su expareja, Toni Costa con una joven ‘influencer’ y exreina de belleza mexicana, conocida como “La bichota”.

“Ada quería preguntarte, hablando de que obvio los dos son personas públicas, entonces las personas van comentando en la tele, o sea la niña va a ver algo, yo quería preguntarte específicamente sobre ahora la nueva pareja que tiene él. Y yo te quería preguntar algo, aunque uno no quiera estar con un hombre, porque me ha sucedido a mí, si ese hombre enseguida empieza con otra persona me da como algo que me molesta, cómo te sentiste tú”, le preguntó Myrka, quien pertenece al programa junto a Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe.

Con la simpatía y carisma que la caracteriza, Adamari le contestó: “Nuestra hija debe estar viendo el programa y es todo lo que tengo que decir al respecto porque nadie sabe, nada más”.

Al notar la reacción de Adamari, Verónica Bastos sostuvo: “Alaïa te mandamos un beso, mira mamá que bella está, está hablando de esas cosas buenas que pasan entre ustedes […]”.