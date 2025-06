Coco Gauff gana su segundo Grand Slam y se convierte en la primera estadounidense en lograrlo después de Serena Williams

La tenista profesional Coco Gauff consiguió este sábado su segundo título individual de Grand Slam Roland Garros tras derrotar 6-7, 6-2, y 6-4 a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, de 27 años, en el Abierto de Francia.

La victoria de la jugadora de 21 años, la convierte en la primera estadounidense en ganar el Roland Garros desde Serena Williams en 2015, y la tercera en lo que va de siglo.

También es la estadounidense más joven en alzar la Copa Suzanne-Lenglen desde que Serena Williams lo hiciera en 2002.

Después de minutos intensos de juego, en el que el primer set duró una hora y 17 minutos, Sabalenka parecía no estar en su mejor momento de juego, cometiendo errores con su servicio y errores no forzados que superaban los de Gauff.

El segundo set duró poco más de 30 minutos y con mucho impulso, la estadounidense tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja.

En el último juego, la estadounidense sobrevivió a un punto de quiebre y, después de que el revés de Sabalenka picó afuera, se aseguró su segundo título de Grand Slam. Abrumada por la emoción del momento, se dejó caer al suelo antes de levantarse, con la arcilla de Roland Garros estampada en la frente, y se dirigió a abrazar a su mamá.

En una entrevista con el medio de noticias CNN En Español, Coco Gauff dio las gracias públicamente a su mamá, a sus hermanos y a su equipo de trabajo.

“Quiero agradecer a mi equipo. Ha sido un placer estar con ustedes, siempre me motivan. Sé que a veces no soy la más fácil y que puedo ser muy seria, pero me recuerdan que hay más en la vida que el tenis y creo que eso es lo que me hace jugar mejor en la cancha”, dijo Gauff.

“Quiero agradecer a mis padres, desde lavarme la ropa hasta mantenerme con los pies en la tierra (…) ustedes probablemente creen en mí más que yo misma. A mis hermanos de casa: ustedes son la razón por la que hago esto y me inspiran más que nada”, añadió.

Por otro lado, Sabalenka no pudo contener las lágrimas ante el resultado final tras dos semanas de trabajo duro pero, felicitó a la estadounidense por su triunfo.