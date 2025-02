Los Yankees tocarán ‘New York, New York’ de Sinatra solo tras victorias en casa

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Los Yankees tocarán la versión de Frank Sinatra de “Theme From New York, New York” solo después de las victorias en casa en lugar de en todos los partidos en el Bronx, volviendo a la costumbre original establecida por el propietario George Steinbrenner en 1980.

Los Yankees dijeron que los jugadores y el personal estaban hartos de escuchar una canción de celebración tras las derrotas.

Después de la derrota 4-0 en el entrenamiento de primavera contra Detroit en el George M. Steinbrenner Field el domingo, los Yankees tocaron “That’s Life”, la grabación de 1966 de Sinatra, de la canción compuesta en 1963 por Dean Kay y Kelly Gordon. El cambio ocurrió dos días después de que el equipo levantara la prohibición de las barbas impuesta por Steinbrenner en 1976.

El equipo dijo que se utilizarán varias canciones después de las derrotas.

“New York, New York” se tocó por primera vez al final de las victorias de los Yankees después de que Steinbrenner conociera la versión de Sinatra a través de un discómano en Le Club, un restaurante y discoteca de Manhattan, según contó el exdirector de relaciones con los medios del equipo, Marty Appel, al diario The New York Times en 2015.

La canción, con música de John Kander y letras de Fred Ebb, fue cantada por primera vez por Liza Minnelli para la película de Martin Scorsese de 1977 “New York, New York”, y Sinatra la interpretó en un arreglo de Don Costa para su grabación de 1980 “Trilogy: Past Present Future.”

Durante varios años, los Yankees alternaron la versión de Sinatra después de las victorias y la versión de Minnelli tras las derrotas. En años recientes, la interpretación de Sinatra se ha tocado después de todos los últimos outs.

Los Yankees anunciaron el viernes que habían levantado su prohibición sobre las barbas, temiendo que la prohibición pudiera obstaculizar el fichaje de jugadores.

Hal Steinbrenner asumió en 2008 como propietario controlador de su padre, quien falleció en 2010.