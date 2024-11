Lluvia de abucheos a decisión de jueces en derrota de Amanda Serrano ante Katie Taylor

ARLINGTON, TEXAS - No hubo nocaut, pero sí cabezazos, en una guerra sobre del ring que llegó a 12 asaltos en la que los jueces vieron ganar la irlandesa, Katie Taylor ante la puertorriqueña, Amanda Serrano. Una decisión que no fue bien recibida por las miles de almas congregadas en el Estadio AT&T en Texas.

La campeona boricua terminó el combate —por primera vez en su carrera— con serias cortaduras, producto de cabezazos de Taylor. Las tarjetas de los jueces mantuvieron a la irlandesa como campeona de las 126 libras con las siguientes puntuaciones: 95-94; 95-94 y 95-94.

Serrano conectó 324 golpes versus Taylor, quien pudo conectar 217.

“Mostré que soy brava, perdí en dos divisiones, pero gané en tres”, dijo Serrano. Sobre la cortadura, reconoció que es molesto pelear cortada, pero que sabía que era algo que podía pasar por el estilo de Taylor. “Oye, soy boricua, voy a morir en este cuadrilátero no importa qué, no importa cuantas cortadas tenga en mi cara, voy a llegar al final”, afirmó la boxeadora puertorriqueña, quien enfatizó que es campeona, no importa qué. “He ganado en tres divisiones”, dijo Serrano al terminar el combate a 10 asaltos.

A pesar del resultado que de inmediato generó controversia, Serrano llevó un mensaje sobre el cuadrilátero de la importancia del momento para el boxeo femenino. Destacó que dos mujeres coprotagonizaron una cartelera en Netflix.

Por su parte, la ganadora oficial de la pelea no quiso opinar sobre los abucheos del público ante el resultado. Taylor se concentró en decir que cumplieron con llevar una gran pelea.

Sin embargo, el entrenador de Serrano no fue tan diplomático como la campeona boricua. Jordan Maldonado sostuvo sobre el cuadrilátero que estarían abiertos a una tercera pelea entre ambas campeonas, solo si tienen un juez que sepa hacer su trabajo.

“Si tenemos un juez justo, que sepa lo que está haciendo... Es la primera vez que ella (Serrano) está cortada. No es nada nuevo, esto es lo que hacen y Katie es una persona hermosa, con una cabeza grande”, dijo Maldonado.

El repudio a la decisión de los jueces no fue solo en el estadio de los Cowboys en Texas, sino que en las redes sociales figuras como Ricky Martin, Bad Bunny y hasta políticos denunciaron que lo que sucedió en la pelea fue un robo.

El equipo de Serrano informó que la campeona boricua llega mañana mismo a Puerto Rico. Además mostraron una imagen de cómo quedó la cortadura de la boricua.

Amanda Serrano Así quedó la cortadura de Amanda Serrano. (Suministrada)

“PUERTO RICO les dije que me muero en la Raya!! Yo soy Boricua de Pura Sepa! Ojalá que estén contentos con mi actuación”, fue el mensaje que envió Serrano, a través de su equipo.

Así lo vimos desde el AT&T Stadium asalto por asalto:

Taylor vs Serrano R10: Asalto muy parecido al anterior… mucho volumen de golpes, la mayoría del tiempo en la corta distancia. Tanto Taylor como Serrano conectaron buenos golpes, pero la irlandesa se veía muy agotada.

Taylor vs Serrano R9: una ristra de golpes de ambas peleadoras al sonar la campana. La mayoría del asalto se peleó a la corta distancia con buenos golpes de Amanda y muchos amarres de Katie.

Taylor vs Serrano R8: Vuelve Amanda con la presión, acorralando a Taylor en las cuerdas y soltando las manos… mientras que Taylor sigue con los cabezazos y el árbitro le quita un punto de las tarjetas.

Taylor vs Serrano R7: Katie Taylor sale más agresiva buscando capitalizar en la herida de Amanda. El asalto más competitivo de la pelea por ahora… muchos golpes de ambas peleadoras

Taylor vs Serrano R6: Amanda es obligada a verificarse la herida en el ojo izquierdo producto de varios cabezazos de Taylor. Sigue la pelea

Taylor vs Serrano R6: La presión en el ring sigue siendo de Amanda quien es la que está conectando la mayor cantidad de golpes.

Taylor vs Serrano R5: Katie Taylor en retroceso todo el tiempo, pero conectando buenas combinaciones, moviéndose por el ring y amarrando cuando colapsan.

Termina el asalto 4: Amanda Serrano con una herida abierta en el ojo izquierdo efecto de un cabezazo de Katie Taylor

Taylor vs Serrano R4: Amanda sale de la esquina agresiva caminando hacia adelante y concertando buenos ganchos de izquierda… Asalto competitivo.

Taylor vs Serrano R3: Amanda continúa con el liderato en el cuadrilátero, aunque Taylor se está moviendo bien y con buen boxeo sucio en los agarres.

Taylor vs Serrano R2: Serrano comienza el asalto como acabó el primero… mucha presión y mucho volumen, aunque Taylor se ve mucho mejor que el primer asalto.

Taylor vs Serrano R1: Asalto de mucho estudio, Amanda cerró el asalto lastimando a Katie Taylor con buenas combinaciones.

Comienza la pelea co-estelar entre Amanda Serrano y Katie Taylor

El combate formó parte de la cartelera estelarizada por el encuentro entre el influencer y boxeador Jake Paul ante Mike Tyson.

La primera vez que ambas se enfrentaron fue en el 2022, cuando Taylor ganó por decisión dividida en el Madison Square Garden. Esta retuvo sus títulos de la IBF, WBC y WBO del peso súper ligero femenino.

Desde esa fecha, Serrano ha tenido cuatro victorias, mientras que Taylor ganó y perdió ante Chantelle Cameron.

Para este combate, los títulos IBF, WBA, WBC y WBO de Taylor estuvieron en juego.