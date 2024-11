Katie Taylor niega cabezazo a Amanda Serrano haya sido intencional

(102032000568/Esther Lin/ Most Valuable Promotions)

Amanda Serrano vs Katie Taylor

Amanda Serrano vs Katie Taylor

ARLINGTON, TEXAS – Luego de una lluvia de abucheos al ser anunciada la decisión de los jueces a su favor, la campeona boxística, Katie Taylor, negó que el cabezazo que cortó el rostro de la campeona puertorriqueña, Amanda Serrano haya sido una estrategia intencional.

Taylor dijo que el cabezazo fue parte de la naturaleza física del boxeo e insistió que no hubo intención maliciosa. La irlandesa comparó esta revancha con la primera pelea contra Serrano en Nueva York, señalando que fue un combate diferente y destacó su desempeño en los últimos asaltos como clave para la victoria.

PUBLICIDAD

La campeona invitó a Serrano a una tercera pelea si lo desea, destacando el atractivo estilo de la boricua y su voluntad de ganar.

Ante eso, el equipo de la boricua cuestionó el trabajo del arbitraje y planteó que requerirían un arbitraje más justo.

Las apuestas favorecían a Serrano en el décimo asalto, pero Taylor logró la victoria por decisión unánime.

La campeona puertorriqueña regresó esta mañana a Puerto Rico donde hoy dijo celebrará el cumpleaños de su padre. “Mostré que soy brava, perdí en dos divisiones, pero gané en tres”, dijo Serrano. Sobre la cortadura, reconoció que es molesto pelear cortada, pero que sabía que era algo que podía pasar por el estilo de Taylor. “Oye, soy boricua, voy a morir en este cuadrilátero no importa qué, no importa cuantas cortadas tenga en mi cara, voy a llegar al final”, afirmó la boxeadora puertorriqueña, quien enfatizó que es campeona, no importa el resultado de anoche. “He ganado en tres divisiones”, dijo Serrano al terminar el combate a 10 asaltos.

Las tarjetas de los jueces mantuvieron a la irlandesa como campeona de las 126 libras con las siguientes puntuaciones: 95-94; 95-94 y 95-94.

PUBLICIDAD

Serrano conectó 324 golpes versus Taylor, quien pudo conectar 217. Según Compubox, los 324 golpes conectados por Serrano es el récord para una mujer en la historia de la empresa que lleva las estadísticas de las peleas en el deporte del boxeo. Además, la boricua tuvo un porcentaje mayor de golpes de poder conectados.

0 of 4 Amanda Serrano vs Katie Taylor Amanda Serrano vs Katie Taylor (102032000568/Esther Lin/ Most Valuable Promotions) Amanda Serrano vs Katie Taylor Amanda Serrano vs Katie Taylor (102032000568/Esther Lin/ Most Valuable Promotions) Amanda Serrano vs Katie Taylor Amanda Serrano vs Katie Taylor (102032000568/Esther Lin/ Most Valuable Promotions) Amanda Serrano vs Katie Taylor Amanda Serrano vs Katie Taylor (102032000568/Esther Lin/ Most Valuable Promotions)

Jake Paul dijo que no sintió poder en los golpes de Tyson

Tras su victoria por decisión unánime, el influencer, Jake Paul, afirmó que parte de su preparación para el choque con el excampeón de los pesos pesados, Mike Tyson fue mental y espiritual. Así mismo, aseguró que no sintió el poder por los que en su época fue temido Tyson. Incluso, dijo que “bajó el ritmo” en el tercer asalto para evitar lastimar innecesariamente a su contrincante de 58 años.

Sobre las críticas por el estilo de la pelea, Paul dijo que está acostumbrado a que lo critiquen. A su juicio, Tyson se limitó a tratar de completar los asaltos, lo que le dificultó un combate más emocionante.

Paul, con 27 años, mejoró su récord a 11-1, con siete nocauts, siendo la mayoría de sus combates contra peleadores de artes marciales mixtos y boxeadores de trayectoria.

En la conferencia posterior, Gervonta Davis provocó a Paul en redes sociales con un mensaje despectivo, asegurando que le “rompería la cara” si pelean en el futuro. Paul respondió con interés en el combate, pero mencionó con ironía la diferencia de altura entre ambos. Paul mide 6′1″ y Davis 5′5″. Aunque el reto ha generado expectativas, un posible enfrentamiento tendría que establecerse en un peso pactado debido a sus diferencias de tamaño y categorías actuales.

Por otro lado, el evento y la pelea de Paul contra Tyson han recibido críticas divididas. Algunos consideran que Paul debería enfrentar a boxeadores del Top 10 o campeones activos, dejando atrás enfrentamientos con leyendas retiradas o figuras de otros deportes.

El boxeador, quien se hace llamar “El Gallo”, dijo que es joven y que trabaja para en los próximos meses seguir avanzando y poder alcanzar un campeonato en un futuro cercano.

Críticas a la transmisión

Los aficionados del boxeo que se conectaron a la plataforma de Netflix para ver la cartelera criticaron las fallas técnicas. En ocasiones, la imagen era de baja calidad y la transmisión se difundió con un marcado retraso en relación a la actividad boxística en tiempo real.

Mientras que también hubo críticas por los elementos de espectáculo del montaje, por parte de los aficionados más puristas del deporte. Las celebridades fueron protagonistas del evento, hubo un millonario lounge VIP al lado del cuadrilátero, DJ’s, y una entrada con marcados elementos de espectacularidad por parte de Paul.