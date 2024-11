Cartelera de Paul vs. Tyson y Taylor vs. Serrano 2 rompe récord de ventas

ARLINGTON, TEXAS – La venta de taquillas para la cartelera Paul vs. Tyson y Taylor vs. Serrano 2 superó los $17.8 millones, casi el doble del récord anterior de taquilla en el estado de Texas para deportes de combate tanto en boxeo como en MMA, según informaron esta tarde la casa promotora Most Valuable Promotions (MVP).

El récord previo lo tenía una cartelera estelarizada por Saúl Canelo Álvarez vs. Billy Joe Saunders en 2021 con ventas de $9 millones.

PUBLICIDAD

El dato se informó al tiempo que la fanaticada comenzaba a llegar al estadio AT&T, hogar de los Cowboys de Dallas en la NFL.

La entrada de Paul vs. Tyson también es más alta que la de cualquier otra pelea de UFC fuera de Las Vegas en la historia, excepto McGregor vs. Álvarez en Nueva York, según registros públicos.

Se espera la asistencia de más de 70,000 fanáticos. El evento co-principal es el de la campeona indiscutible de peso superligero Katie Taylor (23-1, 6 KOs) contra la campeona unificada de peso pluma Amanda “The Real Deal” Serrano (47-2-1, 31 KOs) en la revancha de boxeo femenino más esperada en la historia.

MVP también proporcionó más de 4,500 boletos de cortesía a veteranos y grupos militares activos, estudiantes locales y gimnasios de boxeo para jóvenes.

Los productores también anunciaron que los 375 asientos VIP se agotaron. Más del 30 % de los compradores VIP son del estado de Texas; mientras los compradores internacionales son de Emiratos Árabes Unidos, España, Brasil, Irlanda, Isla de Man, Estambul, Canadá e Inglaterra.

PUBLICIDAD

“Romper récords como este es exactamente para lo que se creó MVP: llevar los eventos más grandes y electrizantes a los fanáticos de todo el mundo”, dijo en declaraciones escritas Nakisa Bidarian, cofundadora de MVP. “Jake Paul, Amanda Serrano y MVP están redefiniendo lo que es posible en los deportes de combate, y estamos encantados de asociarnos con Netflix para hacer historia en el estadio AT&T. Este es solo el comienzo para MVP, ya que seguimos elevando el nivel para ofrecer momentos inolvidables en el ring. Felicitaciones a Jake Paul, Mike Tyson, Katie Taylor, Amanda Serrano y el resto de esta increíble cartelera. Todos los atletas merecen un reconocimiento por esta noche histórica”, agregó.

La cartelera se transmitirá por Netflix.