Escucha La Esquina para que no te noqueen

El Super Bowl cada año es el evento más apostado en Estados Unidos. El del pasado domingo registró $185 millones en jugadas alrededor de las 185 diferentes casas de apuestas en Las Vegas, Nevada, donde se escenificó el partido entre los Chiefs y los 49ers. El estimado a través de todo el país fue $1.3 billones para este juego.

Con los Chiefs llevándose la victoria, las casas de apuestas sufrieron un poco, ya que la opción popular era de Chiefs Moneyline +110 y Chiefs spread +2.5. Con la presencia de Taylor Swift, la fama de Travis Kelce se ha disparado a tal nivel que sus prop bets de anytime touchdown scorer recibió más dinero en apuestas que el Moneyline de los 49ers. Sus prop bets de yardas recibidas y recepciones ganaron con un juegazo de su parte, sin embargo, las casas de apuestas se aliviaron al no anotar un touchdown.

Si usted jugó las recomendaciones que le dimos en Escucha La Esquina, está de fiesta. Estas fueron los Chiefs Moneyline (+110), San Francisco 49ers under 23.5 (-110) y George Kittle over 47.5 yardas, que fue la única apuesta que no ganamos. En mis redes también sugerimos Patrick Mahomes over 4.5 rushing attempts (-120), Christian MacCaffrey over 18.5 rushing attempts (-115) y el anytime touchdown scorer de Travis Kelce (-110) que no se cumplió. En total nos fuimos 4W-2L en el último juego de la temporada de NFL.

Ahora, ¿qué debemos hacer para evitar errores? Aquí te cuento:

1- No apuestes en deportes o juegos con los que no estás familiarizado.

2- No juegues más de lo que puedes perder.

3- No trates de recuperar el dinero perdido a la prisa. La parte mental es clave.

4- No hagas una apuesta sin estar en tus cinco sentidos. Apostar bajo los efectos del alcohol o cualquier otra sustancia elimina el juego responsable.

5- No hagas una apuesta a ciegas solo porque el mercado se movió por X o Y razón. Las casas de apuestas deportivas mueven las líneas dependiendo del dinero que entra para un equipo.

6- No hagas 10 apuestas por día, enfócate en calidad y no en cantidad.

7- Evita los parlays de muchas selecciones, mientras más largo sea el parlay, la apuesta tiene menos valor y oportunidades de ganar.

8- No apuestes con el corazón. En especial si eres fanático del equipo en juego.

9- Prepárate para perder. Quien no esté dispuesto a perder, no debería comenzar a apostar.

10- Si el deporte es al aire libre, analiza el clima ya que puede ser factor sobre el juego.

Mis recomendaciones para este fin de semana serán de UFC 298: Volkanovski vs Topuria.

Miranda Maverick ML + over 2.5 rounds

Merab Dvalishvili ML + over 2.5 rounds

Robert Whittaker ML

Ilia Topuria ML