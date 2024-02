Siempre escucha la esquina a la hora de apostar sobre eventos deportivos

Bienvenidos a este nuevo espacio en el que, desde mi esquina, te ayudaré a entender mejor el mundo de las apuestas deportivas que ya se extiende a Puerto Rico.

Mi nombre es Sebastián Vélez y mi pasión es seguir toda la adrenalina de las apuestas en los deportes. Mi padre siempre me recuerda escuchar la esquina en referencia a consejos sabios y es que, en el deporte, por ejemplo, el boxeador vuelve a su esquina para indicaciones técnicas. Con eso en mente, estreno el proyecto “Escucha la esquina”.

Comencemos por lo básico. Un ABC sobre las apuestas deportivas.

Antes de hacer una apuesta, debes analizar por qué quieres jugar y cómo lo vas a hacer. Debes establecer el presupuesto. Se recomienda sacar un presupuesto en el cual tu unidad por apuesta sea de 1 % a 3 % de ese presupuesto ya establecido.

Una forma de apostar es con un método fijo que consta en ubicar la misma cantidad de dinero en todas las jugadas que hagas sin importar los odds o el retorno. Los odds se refiere a la probabilidad que calcula la casa de apuestas para una elección sobre un resultado. Eso son los números que vas a ver al lado de cada equipo.

Los odds además te guían sobre cuánto dinero puedes ganar. Por ejemplo, Celtics (-200) vs Lakers (+150). Para ganar $100 apostándole a los Celtics tendrías que arriesgar $200 porque están -200, del otro lado el underdog (+) tendría un rendimiento mayor a lo que apostaste. En este ejemplo, si le apuesto $100 a los Lakers me ganaría $150 en la apuesta y me devuelven $250.

Volviendo a los métodos de apuesta, otro es el de confianza, que básicamente explica que si a cierta jugada le tienes más confianza, pues se aumentas el monto de la apuesta.

Las formas de jugar más comunes son:

Moneyline: Aquí simplemente tienes que predecir quién va a ganar la competencia. Siempre va a haber un favorito y un underdog. El retorno de tu apuesta va a ser más si juegas a la opción con menos posibilidades, según los odds.

Point Spread: Es una gavela entre el equipo favorito y el underdog. Está diseñado para cubrir el margen —entre un equipo y otro— en puntos para llevar los odds lo más cercano posible a “even money” que una forma de asegurar el monto que apuestes. Ejemplo: si Boston Celtics juegan hoy vs Memphis y son favoritos de 15.5 puntos, tendrían que ganar por 16 puntos o más para cubrir esa gavela, de lo contrario si ganan por 15 o menos, la gavela la cubre Memphis con el +15.5.

Total Points: Es una apuesta basada en la suma de puntos entre ambos equipos. El apostador debe estudiar y decidir si el juego se va por encima o por debajo de esa línea de puntos.

Parlays: Es una apuesta combinada de dos selecciones o más en la cual tienen que ganar todas las selecciones por las que optaste para poder cobrar la jugada. Si una selección pierde, el parlay completo se cae.

Prop Bets: Son apuestas de proposiciones. Aquí el resultado final del juego no importa, sino los eventos que pasen dentro del juego como, por ejemplo, si X jugador va anotar más de 23.5 puntos o va a coger más de 7.5 rebotes, etc.

Futuros: Consta en apostar a algo que va a pasar en el futuro. Estas son más comunes con los campeonatos incluyendo quien va a ser el ganador del Super Bowl, las Finales de la NBA, la Serie Mundial o el Stanley Cup del NHL.

Este domingo es el Super Bowl.

Aquí van mis sugerencias de jugadas:

San Francisco 49ers total points: Under 24.5 (-125). La defensa de los chiefs permitió en promedio solo 16.8 puntos por juego. El único equipo que les anotó más de 25 puntos fue los Packers en la semana 13.

Kansas City Moneyline +110. Están teniendo su mejor temporada en la línea ofensiva dándole muy buena protección a Patrick Mahomes lo que le permite hacer magia en el pocket. Andy Reid es uno de los mejores coaches viniendo de una semana de descanso con un récord de 31-7. La experiencia de Patrick Mahomes cuando las millas cuentan, la defensa de los Chiefs y la inmovilidad de Brock Purdy, los Chiefs se llevan la victoria.

George Kittle over 47.5 yardas -122.

George Kittle ha cubierto esa línea en 11 de 18 juegos esta temporada. El escape de Brock Purdy contra una defensa que hace mucho blitz, es George Kittle en rutas por el medio.