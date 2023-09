“Fue un juego reñido”: Puerto Rico lucha entre los grandes del béisbol internacional

La capitana del equipo nacional de béisbol femenino, Adrix Paradizo Ramos, destacó el desempeño de la novena frente al equipo de Japón en lo que fue el primer encuentro de las boricuas en la Copa Mundial que comenzó esta semana.

Puerto Rico obtuvo una contundente victoria anoche ante Francia con marcador de 13-3. Sin embargo, en el primer partido del torneo las boricuas cayeron ante Japón quien es el anfitrión del evento.

Paradizo Ramos destacó la participación del equipo que luchó ante el poderoso equipo asiático a pesar de haber sido derrotado.

“Fue un juego bien reñido, no estamos jugando contra cualquier equipo, si no, con el mejor del mundo, seis veces campeonas. Hace mucho tiempo no le hacían carreras a Japón y nosotras pudimos hacerle dos, algo positivo para nosotras y nada estuvimos ahí dando la batalla al mejor equipo del mundo”, expresó la campo corto en entrevista con Metro Puerto Rico.

La selección boricua se encuentra en la fase preliminar del Grupo B junto a: Japón, Taiwán, Francia, Venezuela y Cuba. En esta primera fase los mejores tres equipos del Grupo A y del Grupo B se enfrentarán en la fase final del proximo año.

Puerto Rico cayó en el primer partido ante el equipo campeón Japón, donde se destacó el gran potencial de la lanzadora Janiliz Rivera y el gran “machete” de la receptora Jenny Ortiz.

Mientras, en su segunda visita al terreno de juego, choque caribeño, se llevaron la victoria vía “knockout” ante Cuba. Con registro de 1-1 las boricuas sufrieron su segundo revés contra el equipo de Taiwán, esta vez 12-6.

El cuarto juego fue en la madrugada del sábado contra el equipo francés, esta vez consiguiendo una amplia victoria con marcador de 13-3.

De esta forma Puerto Rico marca un registro de 2-2.

Sobre la trayectoria de Adrix Paradizo Ramos

La capitana del Equipo Nacional de Béisbol Femenino de Puerto Rico comenzó a jugar béisbol a sus seis años de edad, animada por su tío quien es beisbolista desde temprana edad. Él fue quien la llevó a jugar por primera vez con un equipo de varones. Se mantuvo jugando en esta liga hasta las categorías de 15-16 años. En ese transcurso a sus 11 años comienza el deporte del softball con féminas, siendo contiguo ambos eventos. Paradizo ha representado a Puerto Rico en las Ligas Menores de Softball en diferentes categorías hasta mundiales. Durante nueve años ha representado a la isla como parte de la Selección Nacional de Béisbol. Obteniendo grandes logros; uno de los más significativos lo fue el premio “La Mejor Campo Corto” en La Copa Mundial de Béisbol Femenino del 2018 celebrada en el estado de Florida, entrando así al grupo elegido del “ALL -WORLD Team”.

La ponceña, además de jugar Softball Superior con Las Capitanas de Arecibo y Béisbol Doble A con Las Lobas de Arecibo, es entrenadora de niñas y organizadora de eventos en la Puerto Rico Baseball Academy (PRBA por sus siglas) en Gurabo y se destaca como dirigente del equipo de softball femenino de Arecibo categoría Sub-17 y dirigente de la selección de la Liga RBI Femenino de Puerto Rico.