Maratonista en silla de ruedas: “No puedo caminar, pero puedo volar”

La atleta, Melanie Valdés Reyes, se hizo viral en las redes sociales tras un video que se muestra completando las carreras de “Lola Challenge Weekend” en su silla de ruedas.

Valdés Reyes se incorporó por primera vez este año a la competencia.

En entrevista con Metro Puerto Rico, Valdés Reyes, expresó que “nunca había participado del Lola Challenge y siempre lo veía por televisión como un reto y nunca le presté atención en realidad, pero como ahora vi que tenía el potencial de hacer 30 carreras, pues dije “yo creo que ahora sí tengo el entrenamiento” y además de que es por una buena causa, tenía que hacerlo”.

Valdés Reyes realizó los tres maratones del “Lola Challenge Weekend” un 5K, un 10K y un medio maratón de 21K en tres días consecutivos.

Incluso, destacó que comenzó a realizar las carreras este año y ya ha logrado competir en 33 desde marzo. La maratonista espera completar alrededor de 50 eventos en diciembre.

“Después de mi discapacidad, el médico propuso que sería buena idea implementar los ejercicios en mi vida diaria y me encantó, me enamoré del ejercicio”, mencionó Valdés Reyes.

No obstante, enfatizó que es una persona energética y estando en la silla de ruedas siente libertad, ya que a raíz de la epilepsia está casi sin control de sus piernas por sus convulsiones diarias.

“La libertad que no pude tener la tengo ahora por estar en una silla de ruedas porque me siento tan libre, tan segura…en la silla siento que vuelo, no puedo caminar, pero puedo volar”, destacó Valdés Reyes.

Como parte de su preparación, se dedica a entrenar, tomar vitaminas y sus medicamentos. Por su parte, su esposo, Pedro Olivencia Vázquez, explicó que está pendiente de su nutrición para que se mantenga saludable.

“A Melanie le funciona hacer cardio, pero no comer proteínas, comer solamente carbohidratos porque ella quema todos los carbohidratos…y hemos buscado información y hasta ahora le ha ayudado porque le da mucha energía”, indicó Olivencia Vázquez.

También, su esposo enfatizó, que él ha bajado 100 libras de peso por conocer su cuerpo y a raíz de eso decidió ayudar a su esposa para que esté apta para los maratones.