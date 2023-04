Realizan mural en honor a Amanda Serrano

La boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano fue sorprendida este jueves con un mural en la Monterrey Boxing Academy, en Bayamón.

En la obra, se observa a Serrano sosteniendo sus títulos.

“Hoy fui honrada con un mural en mi isla junto a las leyendas Miguel Cotto y Félix “Tito” Trinidad”, compartió la boxeadora en redes sociales. “Ser considerado su orgullo, alegría y leyenda significa más para mí que cualquier título que podría haber ganado”, añadió.

El artista puertorriqueño Edwin David Sepúlveda, conocido como Don Rimx, estuvo a cargo de realizar la obra.

Posponen la revancha de Amanda Serrano y Katie Taylor

La revancha entre la boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano y Katie Taylor pautada a llevarse a cabo en el mes de mayo ha sido pospuesta.

Las promotoras de ambas estrellas del boxeo femenino informaron que Serrano sufrió una lesión de la cual no se dieron detalles.

“Debido a una lesión sufrida por Amanda Serrano, Matchroom Boxing y Most Value Promotions lamentan anunciar que la pelea Taylor-Serrano II no se llevará a cabo según planificado. Los equipos están en conversaciones para encontrar una fecha revisada para la pelea. Más detalles seguirán a su debido tiempo”, lee la comunicación.

El combate, estaba pautado a llevarse a cabo el 20 de mayo del 2023 en Dublin, Irlanda. La nueva fecha estará anunciando próximamente.

Taylor venció a Serrano por decisión dividida en abril en la que fue el primer combate de boxeo con el cartel principal de una velada en el Madison Square Garden, defendiendo su cetro ligero. Los promotores la publicitaron como la pelea más importante en la historia del boxeo femenino.

[ Amanda Serrano hace historia al vencer a Érika Cruz en el Madison ]

Acto seguido, Serrano bajó a la división de las 126 libras y se convirtió en la campeona absoluta al vencer a la mexicana Erika Cruz por decisión unánime en el Garden.

Después de ese combate, Taylor y el promotor Eddie Hearn subieron al ring para anunciar la pelea del 20 de mayo.