Posponen la revancha de Amanda Serrano y Katie Taylor

Amanda Serrano vs Erika Cruz 4 de febrero de 2023; Nueva York, Nueva York, EE. UU.; Amanda Serrano y Katie Taylor posan para las fotos después de la victoria de Serrano sobre Erika Cruz por el Campeonato Mundial Indiscutible de Peso Pluma después de su pelea en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden en Nueva York, Nueva York. Crédito obligatorio: Ed Mulholland/Matchroom. (Ed Mulholland/Matchroom./Ed Mulholland/Matchroom.)

La revancha entre la boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano y Katie Taylor pautado a llevarse a cabo en el mes de mayo ha sido pospuesto.

Según una publicación por DAZN Boxing, plataforma que estaría encargada de la transmisión de la pelea publicó en las redes sociales un comunicado donde se indica que la púgil boricua sufrió una lesión.

“Debido a una lesión sufrida por Amanda Serrano, Matchroom Boxing y Most Value Promotions lamentan anunciar que la pelea Taylor-Serrano II no se llevará a cabo según planificado. Los equipos están en conversaciones para encontrar una fecha revisada para la pelea. Más detalles seguirán a su debido tiempo”, lee la comunicación.

El combate, estaba pautado a llevarse a cabo el 20 de mayo del 2023 en Dublin, Irlanda. La nueva fecha estará anunciando próximamente.

El primer combate entre ambas se llevó a cabo en abril del 2022, donde Taylor derrotó a la puertorriqueña.

El pasado 5 de febrero, Serrano, hizo historia al vencer a la mexicana Érika Cruz y convertirse en la primera campeona indiscutible de Puerto Rico, incluyendo a la rama masculina.

Con la victoria se alzó con el campeonato de las 126 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y los añade a los ya obtenidos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Internacional de Boxeo (OIB).