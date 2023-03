Bryan ‘Chary’ Chevalier hará regresará al ring ante su fanaticada en Bayamón

El contendor al campeonato mundial y quinto clasificado en la división superpluma (130 lbs) de la Organización Mundial de Boxeo; Bryan ‘Chary’ Chevalier está listo para hacer su regreso al ring y esta vez por primera vez ante toda su fanaticada en Bayamón en la legendaria Cancha ‘Pepín’ Cestero.

‘Chary’ Chevalier con un impresionante récord profesional de 18 victorias un empate con 14 nocauts y una sola derrota, es el orgullo del Residencial Barbosa en el pueblo de los Vaqueros donde chocará con el experimentado y peligroso zurdo de Humacao ; Alberto ‘Transformer’ Mercado quien tiene récord profesional de 17 victorias con un empate, 4 nocauts y solo 5 derrotas en un combate a 10 asaltos. “Me siento súper emocionado, ya que llevo 9 años esperando esta gran oportunidad de poder pelear en mi casa; Bayamón. Agradezco a la compañía Miguel Cotto Promotions que junto al Alcalde Ramón Luis Rivera Hijo hicieron esto posible. Poder inaugurar la Cancha Pepín Cestero de Bayamón después de su remodelación para mi es una gran oportunidad, y estoy más que agradecido de poder llevarle una gran cartelera a mi gente de Bayamón. Sobre Alberto Mercado solo puedo decir que es un boxeador de experiencia. Sé que siempre llega listo para todos sus combates, las derrotas que tiene han sido con grandes peleadores y no ha sido noqueado, eso me asegura que será una gran pelea de principio a fin y me motiva a trabajar más duro que nunca”, dijo ‘Chary’ Chevalier.

Mercado por su parte afirmó estará en óptimas condiciones para sorprender a Chary en su casa “estamos muy contentos de pelear este próximo 22 de abril ante un gran boxeador de calidad como lo es Bryan Chevalier. He tenido una excelente preparación muy motivado en cada pelea, vengo de una gran pelea ante un prospecto en Estados Unidos, se que Chevalier es un gran peleador pero estoy listo para llevarme la victoria por cualquier vía sea por decisión o por nocaut, el 22 de abril habrá una sorpresa en la ‘Pepín’ Cestero en Bayamón”, comentó Alberto Mercado.

“Estamos muy contentos de poder establecer una gran alianza con el Honorable Ramon Luis Rivera Hijo, Alcalde de Municipio Autónomo de Bayamón quién nos abrió las puertas de la ciudad de Bayamón para poder cumplirle el sueño a Chary de pelear frente a toda su fanaticada. Sin duda será una gran noche de boxeo en la Pepín Cestero pues Chary se mide a Alberto Mercado en una pelea que promote acción del primer campanazo”, comentó Héctor Soto presidente y promotor de Miguel Cotto Promotions.

Invicto vs. Invicto

Además en acción y en un choque de invictos; Harold Laguna (6-0,4 KOs) de Guaynabo se mide a Yariel Santiago (5-0, 2 KOs) de Toa Alta en un combate que promete fuegos artificiales en las 135 libras a 6 asaltos. Tambien en acción el invicto estrella en ascenso y también de Bayamón; William ‘Wilito’ Ortíz y el azteca Yair ‘Manotas’ Gallardo (2-0, 2KOs) entre otros.

Los boletos estarán disponibles desde mañana Jueves 30 de Marzo a partir de las 3:00 pm en www.Ticketera.com con un costo de $60 Red Carpet, $40 Ring Side y $25 Palco y $20 Entrada General.