Joseíto Rivera se convierte en el primer atleta con discapacidad intelectual en completar el Ironman

El deportista puertorriqueño, José Daniel “Joseito” Rivera, se convirtió este domingo en el primer atleta con discapacidad intelectual en completar el Ironman 70.3.

El joven fue entrenado por Randy Soler, quien lo acompañó a lo largo de todo el trayecto de la competencia.

Al llegar a la meta, el atleta se confundió en un abrazo con sus familiares y amigos.

“Llegue un poquito fatigao’, pero lo hice completo bien. Y esto es un logro porque voy pa’ Disney. Me lo gané”, compartió a su llegada.

“Randy me estaba apoyando en la bicicleta. Y me acompañó corriendo. Me siento bien”, añadió

Mientras, en las redes sociales recibía palabras de elogio por haber completado la hazaña.

“Felicidades a ambos, Randy que grande eres un abrazo y a Joseito felicidades campeón”, fue uno de los comentarios que recibió el joven a través de las redes sociales, por donde se transmitió su llegada.

Joseito entrenó durante meses bajo la dirección de el también ultranador, Joel Matos.

El evento comenzó a las 6:55 de la mañana en la playa del Condado Plaza y finalizó en la Playa de El Escambrón.

Ahora, Rivera se dispone a participar en diversas competencias a nivel mundial.

Corozaleño gana el Ironman

Por otro lado, el corozaleño, Javier Figueroa, se coronó hoy como el primer boricua en ganar el Ironman 70.3.

Figueroa vivió el momento histórico al conquistar la meta con tiempo oficial de 4:09.46 en el Parque del Tercer Milenio.

El boricua compitió en octubre del 2022 en el Mundial de Ironman a la distancia de 70.3 en Utah.

El segundo lugar lo obtuvo Gabriel de Jesús con 4:27.13; seguido estuvo el azteca Daniel Martínez con 4:29:24.