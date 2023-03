¡Team Rubio! Amanda Serrano se pinta el cabello de rubio

La boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano decidió unirse a la fiebre del “Team Rubio” y se tiñó su cabello en apoyo a la selección de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

Serrano compartió en redes sociales una foto en la que aparece junto a su hermana, Cindy Serrano, quien también se tiñó el cabello de rubio.

“Rumbo al Clásico Mundial de Béisbol con mi hermana Cindy aquí en Miami en apoyo a nuestro equipo puertorriqueño ‘Team Rubio’”, escribió.

[ Esta es la alineación de Puerto Rico para el juego ante Israel ]

La selección nacional de Puerto Rico venció esta noche 10-1 a Israel.

Los boricuas descansarán el martes y no será hasta el miércoles en la noche que volverán al terreno de juego para un posible encuentro decisivo contra la República Dominicana.

Los juegos del Clásico Mundial de Béisbol se verán a través de WAPA Deportes. Además, los partidos de Puerto Rico también se transmitirán en directo en www.wapa.tv.

Posponen la revancha de Amanda Serrano y Katie Taylor

La revancha entre la boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano y Katie Taylor pautada a llevarse a cabo en el mes de mayo ha sido pospuesta.

Las promotoras de ambas estrellas del boxeo femenino informaron que Serrano sufrió una lesión de la cual no se dieron detalles.

“Debido a una lesión sufrida por Amanda Serrano, Matchroom Boxing y Most Value Promotions lamentan anunciar que la pelea Taylor-Serrano II no se llevará a cabo según planificado. Los equipos están en conversaciones para encontrar una fecha revisada para la pelea. Más detalles seguirán a su debido tiempo”, lee la comunicación.

El combate, estaba pautado a llevarse a cabo el 20 de mayo del 2023 en Dublin, Irlanda. La nueva fecha estará anunciando próximamente.

Taylor venció a Serrano por decisión dividida en abril en la que fue el primer combate de boxeo con el cartel principal de una velada en el Madison Square Garden, defendiendo su cetro ligero. Los promotores la publicitaron como la pelea más importante en la historia del boxeo femenino.

Acto seguido, Serrano bajó a la división de las 126 libras y se convirtió en la campeona absoluta el mes pasado al vencer a la mexicana Erika Cruz por decisión unánime en el Garden.

Después de ese combate, Taylor y el promotor Eddie Hearn subieron al ring para anunciar la pelea del 20 de mayo.