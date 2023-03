Visa y Popular sortean viaje para asistir a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023

Marzo es el mes internacional de la mujer, y como parte de las iniciativas que apoyan el desarrollo profesional entre mujeres, Popular anunció su más reciente colaboración con Visa. Se trata de un sorteo para un viaje a Sídney, Australia a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023TM, gracias a Visa, a través de la promoción “Hay una aventura detrás de cada compra”.

“A nivel mundial las mujeres han batallado fuertemente por la equidad salarial, particularmente en la industria del deporte. Para esto han tenido que demostrar su talento hacia el deporte en y fuera de los espacios donde se da. En Popular hemos trabajado arduamente para lograr esa equidad y celebramos los logros de las mujeres. Por eso estamos orgullosos de apoyar este evento. Siempre buscamos nuevas oportunidades para nuestros clientes y esta iniciativa no sólo apoya el fútbol femenino internacional, sino que también ofrece una experiencia de viaje maravillosa”, dijo Solimar Cedeño, gerente de la División de Tarjetas de Crédito de Popular.

“A través del patrocinio de Visa de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, buscamos actuar como catalizador para el cambio y contribuir al creciente reconocimiento del fútbol femenino”, dijo Waldemar Cordero, Director Senior de Marketing de Visa para el Caribe y Centro América. “Estamos muy contentos de contar con Popular para dar mayor visibilidad al deporte femenino al tiempo que ofrecemos experiencias únicas a las personas en Puerto Rico”.

El premio incluye un viaje para dos a Sídney, Australia del 15 al 21 de agosto de 2023. Pueden participar clientes que inscriban y tengan una tarjeta de crédito Visa de Popular abierta al día del sorteo. El mismo comienza el 1ro de marzo y culmina el 15 de mayo de 2023. Al registrar su tarjeta, los clientes reciben una participación por cada dólar realizado en compras con la tarjeta registrada, o 5,000 participaciones automáticas si es una tarjeta de crédito nueva abierta durante el periodo de la promoción.

Entre las tarjetas de crédito Visa de Popular que tarjetahabientes pueden registrar para el sorteo están: Visa PREMIA® Rewards, Visa Cash Rewards, Visa Novel, Visa Return, Visa Ideal, Visa Garantizada, Visa Novel S, Visa Indigo, Popular/AAdvantage® Visa Signature, Popular/AAdvantage® Visa Signature Plus, Popular/AAdvantage® Visa Infinite, Visa Infinite, Black Dual, o Indigo Dual.

Para cuentas nuevas durante el período de promoción, pueden participar clientes con las siguientes tarjetas de crédito Visa de Popular: Visa PREMIA® Rewards, Visa Cash Rewards, Popular/AAdvantage® Visa Signature Plus, o Black Dual.

Los clientes interesados en participar por la oportunidad de viajar a Sídney, Australia a disfrutar de este gran evento deportivo pueden registrar su tarjeta y conocer los términos y condiciones accediendo www.popular.com/sorteo-visa o llamando al 1-877-222-2319, entrando su número de tarjeta de crédito y el código promocional 6366.

El sorteo se llevará a cabo el 24 de mayo de 2023 por tómbola electrónica.