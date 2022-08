Apoderado de los Atléticos de San Germán acepta disculpa de Yadier Molina

El apoderado de los Atléticos de San Germán, José “Cheo” Rivera, aceptó este lunes la disculpa pública que ofreció Yadier Molina por las expresiones realizadas tras la suspensión del cuarto partido de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en contra de la liga y de los apoderados.

Sin embargo, “Cheo” Rivera insistió que “el reglamento se tiene que aplicar no importa lo que sea”.

“Yo no tengo problemas con las disculpas, pero el reglamento se tiene que aplicar no importa lo que sea”, dijo “Cheo” Rivera en entrevista con Jugando Pelota Dura, TeleOnce.

Por su parte, el presidente del BSN, Ricardo Dalmau, dijo que se encuentran evaluando si el apoderado de los Vaqueros, Yadier Molina, será multando por sus expresiones.

“La relación de todos los componentes del BSN, apoderados, jugadores, árbitros, directivos y demás, está reglamentada. Uno puede entender la causa de las frustración, obviamente la compartimos. Pero la manera de expresarse tiene que estar enmarcada dentro de lo que establece el reglamento”, aclaró Dalmau.

Mediante un mensaje de texto enviado al programa El Reguero de La Nueva 94, el apoderado de los Vaqueros expresó:

“En serio mi gente, discúlpenme por lo sucedido, reaccioné bien agresivo pensando que estaba haciendo lo correcto y así no era. Lastimé a mucha gente y esa no era la idea, quería llevar un mensaje y no lo pude hacer de la mejor manera y ese error me va a costar mucho y obvio como hombre que soy, estoy dispuesto a bregar con lo que venga, me da mucha lástima pero mucha lástima el que siga sonando mi nombre de esa manera y casi todas las veces sea por mi propia culpa, disculpas a cada uno de ustedes anoche me sentí el peor ser humano del mundo, le fallé a mucha gente, le fallé a mi familia, a mis hijos, a mis amistades, a la fanaticada del deporte etc. Un error grave sin estar consciente del daño, nuevamente discúlpame, a sus hijos y amigos, familiares, con esto les fallé y les fallé el respeto por falta de parte mía, dígale que mil disculpas trabajaré con mi actitud, cómo bregar con mis enojos que definitivamente necesito ayuda, mis más sinceras disculpas...El Yadi”

Sus disculpas se deben a varios comentarios que realizó en las redes sociales donde criticó a la gerencia de los Atléticos y a los directivos del BSN por la suspensión del cuarto partido de la serie final por problemas con el tabloncillo.

