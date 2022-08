“Trabajaré con mi actitud”: Yadier Molina pide disculpas por expresiones tras suspensión de partido en final del BSN

El apoderado de los Vaqueros de Bayamón, Yadier Molina, se disculpó por las expresiones realizadas -tras la suspensión del cuarto partido de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN)-, en contra de la liga y de los apoderados de los Atléticos de San Germán.

Mediante un mensaje de texto enviado al programa El Reguero de La Nueva 94, el apoderado de los Vaqueros expresó:

“En serio mi gente, discúlpenme por lo sucedido, reaccioné bien agresivo pensando que estaba haciendo lo correcto y así no era. Lastimé a mucha gente y esa no era la idea, quería llevar un mensaje y no lo pude hacer de la mejor manera y ese error me va a costar mucho y obvio como hombre que soy, estoy dispuesto a bregar con lo que venga, me da mucha lástima pero mucha lástima el que siga sonando mi nombre de esa manera y casi todas las veces sea por mi propia culpa, disculpas a cada uno de ustedes anoche me sentí el peor ser humano del mundo, le fallé a mucha gente, le fallé a mi familia, a mis hijos, a mis amistades, a la fanaticada del deporte etc. Un error grave sin estar consciente del daño, nuevamente discúlpame, a sus hijos y amigos, familiares, con esto les fallé y les fallé el respeto por falta de parte mía, dígale que mil disculpas trabajaré con mi actitud, cómo bregar con mis enojos que definitivamente necesito ayuda, mis más sinceras disculpas...El Yadi”, fue la comunicación enviada por el también pelotero de las Grandes Ligas.

Sus disculpas se deben a varios comentarios que realizó en las redes sociales donde criticó a la gerencia de los Atléticos y a los directivos del BSN por la suspensión del cuarto partido de la serie final por problemas con el tabloncillo.

La liga ya había indicado que estaría evaluando las expresiones para posibles sanciones.

En la noche de ayer, además de los comentarios en las redes sociales, Molina, acudió al YouTube de Héctor “Deplaymaker” Torres para realizar sus críticas y expresar su molestia con lo sucedido.

“La gente piensa que uno está hablando mierda, que uno tiene dinero, esto en Bayamón no pasa, me cago en la...yo esto bien enojado, porque es un espectáculo, yo estoy aquí en San Luis tratando de ver un juego, un juego 4 de una serie final, con unos amigos americanos que están viendo esto y cuando pongo un show qué pasa, suspendido porque el equipo de San Germán no tiene aire acondicionado, estoy enojado porque esto se discutió antes de la serie final, tuvimos una semana para discutir todo esto”, expresó Molina.

“¿Quieres jugar ahí? Pon un aire acondicionado, invierte para que todo salga bien. Yo tengo coraje, yo estoy invirtiendo, que soy millonario, pues qué culpa tengo yo pero estoy invirtiendo, si ellos no tienen dinero para invertir, pues no te metas puñeta”, añadió.

Luego Eddie Casiano a preguntas de la prensa dijo que no le importaba mucho lo que estaba diciendo Molina a través de sus redes y en los medios. Yadier no se quedó callado y siguió escribiendo en sus redes sociales.

“Sr. Eddie, te digo eres inteligente y representante a Puerto Rico, si dices cosas para mantener tu trabajo entiendo...sé realista líder...lo que digo es para mejorar la liga...si no eres inteligente y no comprendes para mantener tu empleo...pues te digo...tengo empleo para que limpies mi cancha y cobras el triple de lo que haces ahora...te guillas de guapo y no estoy allá pero te veré de frente pronto. Varón eras mi jugador favorito, ahora eres mi lambón favorito”, expresó Yadier.

El cuarto partido de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) fue suspendido tras más de una hora de atraso debido a problemas con el tabloncillo en el Coliseo Arquelio Torres de San Germán.

Un fuerte diluvio en horas de la tarde provocó que el tabloncillo en el coliseo estuviera húmedo al momento de comenzar el partido por lo que se tuvo que movilizar equipo para secar el mismo. Previo al partido se utilizaron mapos y hasta ‘blowers’ para secar el área.

Sin embargo, Ángel Rodríguez y José “Money” Rodríguez, jugadores de los Vaqueros y Atléticos respectivamente estuvieron de acuerdo en que la situación en la cancha no estuvo en óptimas condiciones para poder jugar de manera segura.

La liga indicó que el cuarto partido se jugará el martes en el Coliseo Arquelio Torres a las 8pm.