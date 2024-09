Encuentra las tendencias de otoño en la nueva TJ Maxx de Montehiedra

Con la temporada festiva a la vuelta de la esquina, TJ Maxx abrió sus puertas este jueves 26 de septiembre en los Outlets de Montehiedra con una variada selección de ropa y accesorios de calidad, que permitirá a los compradores puertorriqueños renovar su clóset con piezas de marca sin comprometer su presupuesto.

Siempre a la vanguardia de las últimas tendencias, TJ Maxx ya está surtida con ropa, zapatos, y accesorios de moda y alta calidad para esta temporada de otoño, todo a precios incomparables, consolidándose como el destino ideal para encontrar todas las piezas en un solo lugar. La reconocida stylist Claudia Madrid destacó las principales tendencias de la próxima temporada y animó a aprovechar las piezas de marca que siempre ofrece TJ Maxx que, con la apertura en Montehiedra, aumentará a nueve sus establecimientos alrededor de Puerto Rico.

“Si hablamos de estilo, cada quien va a tener el suyo y aquí (en TJ Maxx) hay para todas… Entiendo que abarcan las necesidades de todas las mujeres, no importa edad o estilos, desde super trendy hasta algo más clásico”, dijo Madrid, consultora de imagen de reconocidas personalidades. Ser un one stop shop para sus clientas fue una de las cualidades que resaltó sobre esta tienda.

La experta en moda compartió sus cinco tendencias favoritas y explicó cómo combinarlas con piezas de la más alta calidad disponibles en TJ Maxx. Para esta temporada, Madrid seleccionó los estampados, el mahón, los colores llamativos, el brillo y el llamado quiet luxury. Además, señaló la influencia de las décadas de 1990 y 2000 en las guías de moda actuales. “La clave es mezclar el pasado con elementos y conceptos futuristas para crear tu propio estilo”, sostuvo la stylist. A continuación sus recomendaciones:

1. Estampados y Patrones - Estampados como flores y animal prints seguirán presentes en la moda puertorriqueña. Pueden llevarse no solo en vestidos, sino también en tops, afirmó Madrid, resaltando que no deben considerarse demasiado atrevidos.

2. Brillos Metálicos - En cuanto al brillo, tradicionalmente reservado para la Navidad, Madrid sugirió integrarlo durante todo el año en detalles y accesorios para añadir un toque de glamour a los looks cotidianos. Aunque el oro, el bronce y la plata suelen ser las tonalidades preferidas al comprar metálicos, también estamos viendo telas iridiscentes que añaden un toque futurista y glamuroso.

3. Mahón - El mahón, una pieza infaltable, sigue siendo un básico atemporal, aunque para esta temporada predominan los estilos más relajados y cómodos. Se puede elevar el look añadiendo accesorios como correas, tacos altos y una cartera chic, u optar por un estilo más casual-chic con botas o mocasines gruesos.

4. Quiet luxury / Minimalismo a Medida - Otra tendencia que también se ajusta perfectamente a los ofrecimientos de TJ Maxx es la del lujo silencioso o quite luxury, que opta por la elegancia con tonos neutrales y accesorios delicados. El lujo silencioso se centra en materiales de alta calidad y un corte impecable. “Es una alternativa para la mujer que trabaja”, comentó Madrid.

5. Colores Llamativos y Vibrantes - Esta temporada, los colores llamativos y brillantes son esenciales, particularmente los rojos vibrantes, naranjas, tonos neón y metálicos. Estos tonos, según la consultora de modas, se presentan en piezas destacadas como trajes y piezas exteriores, haciendo una fuerte declaración de estilo.

Para Madrid, la clave está en combinar sabiamente todas las piezas, incluyendo los zapatos y accesorios, como la cartera. “La base del clóset son piezas clásicas: mahón que puedas usar de día, noche, o business. El pantalón blanco y el negro, las camisas button down, que las puedes usar casual y elegante… La ventaja de TJ Maxx es que ofrece todo lo necesario para expresar quién eres”, aseguró Madrid.

TJ Maxx comenzó a operar en The Outlets at Montehiedra el jueves 26 de septiembre en horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. los siete días.