Esta es la única aplicación de iPhone que sigue siendo la misma desde el 2007

Los modelos de iPhone han cambiado mucho desde que conocimos al primer celular en el 2007. Pero hay una aplicación que sigue siendo la misma desde sus comienzos.

Básicamente es lo mismo en la primera versión de iOS, cuando se lanzó el primer smartphone de Apple, que en la actualidad.

No sabemos si sufrirá una modificación en el venidero iOS 19. Pero si tomamos la aplicación, que actualmente se mantiene en iOS 18.4, es lo mismo que en el primer iPhone.

Hablamos de la aplicación contacto. Siendo sinceros, la aplicación si fue sometida a una actualización en iOS 17. De acuerdo con una reseña de Applesfera, los desarrolladores de Cupertino añadieron algo llamado pósters de personalización, que da la posibilidad de crear tarjetas de contactos que se manifiestan durante las llamadas.

Sin embargo, más allá de eso, la aplicación contactos sigue siendo como un eslabón que se mantiene desde la “prehistoria” de los celulares de Apple.

El medio antes citado analiza que la aplicación se mantiene alejada de las actualizaciones profundas, debido a que no es prioridad para Apple añadir cambios significativos en este servicio.

La aplicación no es obsoleta. Todos los usuarios de iPhone la siguen usando, a pesar de que no hay mayor modificación salvo que ahora hay espacio para integrar información referente a otras plataformas; como correo o redes sociales.

¿Cómo debería ser la app contactos?

Partamos de la base de que es una aplicación nativa, y no un servicio que vas y descargas en la App Store. Eso no quiere decir que no deba recibir un cariño cada cierto tiempo.

El diseñador de interfaces, Parker Ortolani hizo un par de imágenes de lo que a él le gustaría ver en la aplicación de contactos en iOS 19.

Las siguientes ilustraciones no son un adelanto de lo que realizará Apple, pero se ve muy similar a lo que debería aparecer en la interfaz de “Contactos”.

App contactos iOS según Parker Ortolani