Jeff Bezos vuelve a trabajar en Amazon para enfocarse en la IA

¡Jeff Bezos está de vuelta! El fundador de Amazon, ha decidido volver del retiro para retomar un papel más activo en la estrategia de la compañía y enfocarlo a la inteligencia artificial a pesar de haber cedido el cargo de CEO en 2021.

El magnate ha regresado a Amazon para involucrarse en la estrategia de la compañía en materia de IA, con el objetivo de asegurar que la empresa no se quede rezagada en esta área. Durante el DealBook Summit organizado por The New York Times, Bezos afirmó: “La inteligencia artificial lo es todo. No existe una sola aplicación que no vaya a mejorar gracias a la IA”.

Con la mirada puesta en el potencial transformador de la IA en todos los sectores, Bezos busca garantizar que Amazon desempeñe un papel protagónico en esta revolución tecnológica. Por ello, ha considerado oportuno retomar un papel más activo en la empresa.

A pesar de su retiro parcial, Bezos ha enfatizado la necesidad de prestar atención constante a la inteligencia artificial, tal como lo expresó en una entrevista, el magnate ha manifestado su intención de dedicar el 95% de su tiempo a proyectos relacionados con esta tecnología.

Si bien Bezos reconoce el potencial de la IA, también es consciente de los desafíos y riesgos asociados a su desarrollo, como el impacto en el empleo. Sin embargo, se muestra como un defensor de la adaptación y la capacitación, promoviendo programas de formación dentro de Amazon para que sus empleados adquieran habilidades en nuevas tecnologías, incluyendo la IA.