Se cae X y Elon Musk dice que fue un “ciberataque masivo”

Horas después de una serie de cortes el lunes que dejaron a la red social X (antes Twitter) sin acceso para miles de usuarios, Elon Musk afirmó que la plataforma estaba siendo objeto de un “ciberataque masivo”.

“Nos atacan todos los días, pero esto se hizo con muchos recursos”, afirmó Musk en una publicación. “Está involucrado un grupo grande y coordinado y/o un país. El rastreo…”

Las quejas sobre cortes aumentaron el lunes a las 6 a.m., hora del este, y nuevamente a las 10 a.m., con más de 40,000 usuarios que informaron que no tenían acceso a la plataforma, según el sitio web de seguimiento Downdetector.com.

Musk afirmó que X es atacado a diario, pero este evento fue significativamente más sofisticado y con grandes recursos detrás.

Una interrupción sostenida que duró al menos una hora comenzó al mediodía, y las interrupciones más graves ocurrieron a lo largo de las costas de EE. UU.

Downdetector.com dijo que el 56% de los problemas se informaron para la aplicación X, mientras que el 33% se informaron para el sitio web.

En marzo de 2023, la plataforma de redes sociales entonces conocida como Twitter experimentó una serie de fallas durante más de una hora: los enlaces dejaron de funcionar, algunos usuarios no pudieron iniciar sesión y las imágenes no se cargaban para otros.

