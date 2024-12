¿Podría llegar a su fin la popular aplicación de TikTok?

El futuro de la famosa aplicación de videos TikTok en Estados Unidos, y Puerto Rico, parece incierto en estos momentos, luego de que un Tribunal Federal de apelaciones rechazara una impugnación legal a una ley que exige que la plataforma de redes sociales corte vínculos con su empresa matriz con sede en China o esta será prohibida a mediados del mes de enero de 2025.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia dictó por unanimidad que la ley resistía el escrutinio constitucional, rechazando así los argumentos de las dos empresas de que el estatuto violaba sus derechos y los derechos de los usuarios de TikTok en Estados Unidos.

El gobierno americano indicó que quiere que ByteDance, la empresa matriz de TikTok, se deshaga de sus participaciones. Pero si no lo hace y la plataforma desaparece, tendría un impacto gigante en las vidas de los creadores de contenido que dependen de la plataforma para obtener ingresos, así como de los usuarios que la utilizan para entretenimiento y conexión.

Cabe destacar que, más de 170 millones de personas en los Estados Unidos utilizan la aplicación , según la compañía. Lo que significa aproximadamente la mitad de la población total del país.

En su demanda, TikTok y ByteDance, que también es demandante en el caso, habían impugnado la ley en varios frentes, argumentando en parte que el estatuto violaba la Primera Enmienda y era un proyecto de ley de proscripción inconstitucional que apuntaba injustamente a las dos empresas.

Pero el tribunal se puso del lado de los abogados del Departamento de Justicia, quienes dijeron que el gobierno estaba tratando de abordar las preocupaciones de seguridad nacional y que la forma en que eligió hacerlo no violaba la constitución.

El Departamento de Justicia argumentó ante el tribunal que TikTok plantea un riesgo para la seguridad nacional debido a sus conexiones con China. Los funcionarios dicen que las autoridades chinas pueden obligar a ByteDance a entregar información sobre los clientes estadounidenses de TikTok o usar la plataforma para difundir o suprimir información. Sin embargo, Estados Unidos no ha proporcionado ejemplos públicos de que eso suceda.

El fallo del tribunal de apelaciones, escrito por el juez Douglas Ginsburg, dijo que la ley fue “cuidadosamente elaborada para abordar únicamente el control por parte de un adversario extranjero”. Los jueces también rechazaron la afirmación de que el estatuto fuera un proyecto de ley de proscripción ilegal o una expropiación de propiedad en violación de la Quinta Enmienda. Además, Ginsburg escribió que la ley no violaba la Primera Enmienda porque el gobierno no busca “suprimir contenido o exigir una determinada combinación de contenido” en TikTok.

Se espera que TikTok y ByteDance apelen el caso ante la Corte Suprema, pero no está claro si el tribunal se ocupará del caso.

TikTok indicó en una declaración el viernes que las dos empresas se están preparando para llevar su caso a la corte superior, diciendo que la Corte Suprema tiene “un historial establecido de protección del derecho de los estadounidenses a la libertad de expresión”.

¿Qué pasará con TikTok si se mantiene la prohibición?

Si el tribunal dicta la sentencia del viernes como se solicitó y confirma la prohibición de TikTok, la empresa aún tendrá tiempo para apelar rápidamente el caso ante la Corte Suprema y dejar que los jueces decidan antes del 19 de enero. También podrían impedir que la prohibición entre en vigor mientras avanza el litigio, lo que mantendría a TikTok a salvo hasta que haya una sentencia final.

Si la Corte Suprema también falla en contra de TikTok y deja la prohibición en vigor, no está claro cómo será eso en la práctica. La legislación no exige que TikTok cierre inmediatamente sus operaciones en Estados Unidos, pero exige que la aplicación se elimine de las tiendas de aplicaciones de Google y Apple, lo que significa que los usuarios no podrían descargar la aplicación si no la tenían ya o descargar actualizaciones de software para TikTok.

Asimismo, prohíbe a los proveedores de servicios de Internet habilitar la “distribución, mantenimiento o actualización” de TikTok, lo que significa que Oracle, que maneja los datos de los usuarios estadounidenses de TikTok, podría dejar de respaldar la aplicación y cerrar sus operaciones en Estados Unidos más rápidamente. Aún no está claro cómo funcionarán otros aspectos de las operaciones de TikTok en Estados Unidos, como el procesamiento de pedidos de TikTok Shop o el pago por parte de la empresa a los creadores con sede en Estados Unidos, después de que entre en vigor la prohibición.

¿Cómo afectará la elección de Donald Trump a la prohibición de TikTok?

A pesar de intentar prohibir TikTok durante su primer mandato, Trump se ha opuesto a ello desde entonces, ya que los partidarios del expresidente lo han impulsado en la plataforma y el multimillonario inversor de ByteDance y megadonante republicano Jeff Yass ha hecho lobby contra la prohibición.

El Washington Post informó después de la elección de Trump que se espera que el presidente electo intente “detener” la prohibición cuando asuma el cargo, aunque todavía no está claro qué camino tomará y qué tan exitoso sería.