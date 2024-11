TikTok: ¿en qué consiste la tendencia ‘escuchamos y no juzgamos?

Una nueva tendencia en TikTok está ganando popularidad por su enfoque honesto y sin juicio, y podría ser una de las más beneficiosas que hemos visto en la plataforma. El reto “We Listen and We Don’t Judge” permite a las parejas compartir verdades sin temor a ser juzgadas, promoviendo la transparencia en las relaciones.

El reto “We Listen and We Don’t Judge” se basa en un simple pero poderoso concepto: las parejas se sientan una al lado de la otra y, por turnos, se confiesan cosas que han hecho o dejado de hacer, siempre comenzando con las palabras “Escuchamos y no juzgamos”.

El objetivo es crear un espacio seguro y abierto para hablar con honestidad sin temor a ser criticado. Al igual que el juego de “Verdad o reto”, pero solo con verdad y sin repercusiones, este reto fomenta la comunicación sincera en las relaciones.

Confesiones sorprendentes

Algunas de las confesiones más divertidas y sorprendentes que han surgido de este reto incluyen momentos bastante honestos entre las parejas.

Un ejemplo notable es el de Laro Benz, quien compartió que su pareja finge que el bebé es el responsable de los pedos. “A veces, cuando me echo un pedo, y si me preguntas, digo que fue el bebé”, confesó ella, lo que dejó a Laro completamente sorprendido.

Otra confesión memorable fue la de Sarah, la esposa de Joel Maun, quien reveló que cuando él ronca, ella le aplasta Tums y se los pone en la boca mientras duerme.

“A veces, cuando te duermes con la boca abierta y roncas, aplasto Tums y te los meto”, dijo, causando que Joel se sorprendiera al descubrir que sus episodios de sequedad bucal al despertar tenían una causa muy particular.

Confesiones inesperadas

Aunque la mayoría de los participantes se divierten y disfrutan el reto, no todas las confesiones son inofensivas. En un video de @_dandnae, su pareja admitió que mientras caminaba sonámbulo, soñaba con otras mujeres, lo que hizo que la situación se volviera un poco tensa.