Estos celulares se quedarán sin WhatsApp desde octubre

La aplicación de mensajería más populares del mundo, WhatsApp, ha anunciado una importante decisión que afectará a millones de usuarios a nivel global. Desde octubre de 2024, la plataforma dejará de ser compatible con una gran cantidad de dispositivos móviles que funcionan con sistemas operativos desactualizados, tanto Android como iOS.

Esta medida, de acuerdo a la compañía, tiene como principal objetivo garantizar la seguridad y mejorar la experiencia de usuario. Al requerir versiones más recientes de los sistemas operativos, WhatsApp podrá implementar nuevas funciones de cifrado, mejorar la calidad de las videollamadas y ofrecer un rendimiento más fluido. Sin embargo, esta decisión obligará a muchos usuarios a actualizar sus dispositivos o, en su caso, buscar alternativas de comunicación.

PUBLICIDAD

La razón detrás de esta decisión es la poca capacidad operativa que tienen los sistemas operativos más antiguos, pues no cuentan con la capacidad de procesar las actualizaciones y mejoras que la aplicación ha ido implementando en los últimos meses. Continuar brindando soporte a estos dispositivos obsoletos resultaría en una experiencia de usuario cada vez más limitada y expuesta a posibles vulnerabilidades de seguridad.

Estos serán los dispositivos afectados

La lista de dispositivos incompatibles es extensa y abarca modelos de diversas marcas. Entre los smartphones Android que quedarán fuera de soporte destacan el Samsung Galaxy Ace Plus, el Samsung Galaxy Core, el Huawei Ascend P6 S, el Motorola Moto G y el Sony Xperia Z1. Estos dispositivos, aunque populares en su momento, no pueden ejecutar las versiones más recientes de Android y, por lo tanto, no podrán seguir utilizando WhatsApp.

En el caso de los usuarios de iPhone, los modelos 5, 6, 6 Plus, 5c y la primera generación del iPhone SE tampoco serán compatibles con la aplicación a partir de octubre. Estos dispositivos, al igual que sus contrapartes Android, no podrán actualizar su sistema operativo a las versiones requeridas por WhatsApp.

Los usuarios que se encuentren en esta situación tendrán únicamente dos opciones: actualizar sus dispositivos a versiones de software compatibles o adquirir un nuevo teléfono. Destacando que se debe tener en cuenta que actualizar el sistema operativo puede no ser posible en todos los casos, especialmente en dispositivos más antiguos.

WhatsApp ha anunciado que notificará a los usuarios afectados a través de la propia aplicación, informándoles sobre la necesidad de actualizar su dispositivo o buscar alternativas. De igual forma, la compañía también ha recomendado a los usuarios realizar copias de seguridad de sus conversaciones antes de que se produzca la desconexión del servicio.

Si bien esta decisión puede generar cierta incomodidad entre los usuarios afectados, es evidente que la actualización de los dispositivos es necesaria para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de las aplicaciones móviles. WhatsApp, al igual que otras plataformas, busca ofrecer a sus usuarios una experiencia cada vez más completa y satisfactoria, y para ello es fundamental mantenerse al día con las últimas tendencias tecnológicas.