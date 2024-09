Juego “Star Wars Outlwas” sufre duras críticas

El lanzamiento del juego “Star Wars: Outlaws”, el primer mundo abierto de Star Wars desarrollado por Ubisoft, no ha tenido el éxito esperado.

No sólo ha sido bombardeado por malas reseñas si no también, ha tenido un impacto negativo en la compañía francesa. Según la agencia londinense Reuters, las acciones de Ubisoft han experimentado una notable caída desde el debut del juego e incluso, han alcanzando su valor más bajo en casi una década.

PUBLICIDAD

La reciente disminución en el valor de las acciones de Ubisoft se ha atribuido principalmente al desempeño de “Star Wars: Outlaws” y “XDefiant”, siendo este segundo un FPS gratuito de la compañía. Aunque “Star Wars: Outlaws” ha recibido críticas mixtas y un puntaje de 76 en Metacritic, por debajo de títulos anteriores de la saga Jedi, el analista de videojuegos Daniel Kerven de JP Morgan sugiere que el juego no ha logrado cumplir con las expectativas de ventas.

Kerven estima que “Star Wars: Outlaws” alcanzará los 7.5 millones de copias vendidas a finales de marzo de 2025. Sin embargo, el título se enfrenta a una competencia feroz en los próximos meses con el lanzamiento de grandes juegos como “Call of Duty”, “Astro Bot” y “The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom”.

Es importante resaltar que, a diferencia de otros títulos, “Star Wars: Outlaws” se lanzó exclusivamente en la tienda de Ubisoft. Acción que de acuerdo a expertos, podría haber limitado su alcance inicial. Sin embargo, la falta de datos oficiales sobre las ventas del juego tanto en consolas como en PC dificulta una evaluación que permita conocer la razón del aparente fracaso.

La caída en las acciones de Ubisoft subraya los desafíos que enfrenta la compañía en un mercado de videojuegos cada vez más competitivo. El fracaso de Star Wars: Outlaws en superar las expectativas de los inversores podría generar preocupaciones sobre la estrategia de la empresa y su capacidad para competir con gigantes como Sony y Microsoft.