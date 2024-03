Cuatro trucos para ocultar el modo “en línea” en WhatsApp

WhatsApp a pesar de haber implementado varias actualizaciones, aún no logra darle gusto a sus usuarios con una opción para ocultar del todo el modo “en línea” dentro de la aplicación de mensajería, por lo que sí brinda algunas acciones que quienes chatean usan como trucos para evitar que sus contactos sepan cuando están conectados.

Con sus más de 2 mil millones de usuarios activos, la plataforma de mensajería instantánea busca ser una de las más populares, rápida y seguras para quienes quieren contar con privacidad y diversidad herramientas de comunicación para organizar, optimizar y enfocar mejor su trabajo, vender en línea o simplemente mantener conversaciones con amigos y familiares.

Trucos para ocultar el “en línea” de WhatsApp

Ocultar la hora de conexión

La plataforma de META permite que los usuarios dejen en secreto cuándo fue la última vez que estuvieron en línea y así su actividad esté oculta.

Definir quién lo ve en línea

También podrá activar esta opción de WhatsApp para permitir que solo ciertos contactos puedan acceder a la información de su estado “en línea” en la aplicación.

Desactivar la confirmación de lectura

Otra de las opciones es la eliminación del doble chulito azul para desactivar la confirmación de lectura de los mensajes en un chat, con ello la otra persona no sabrá si lo hemos leído o no, y sumado a la hora de conexión oculta, no sabrá de si tardamos en dar una respuesta.

Desactivar la red

Vale la pena mencionar que hay quienes incluso desactivan el wifi y los datos cuando escriben un mensaje y luego reestablecen la conexión una vez enviado el mensaje o incluso usan un código Unicode para mantener su anonimato y eliminar así el nombre del perfil de usuario.

Todos los trucos pueden ser activados o desactivados según la información que se quiera compartir con los contactos mientras la plataforma lanza de manera oficial una forma de desconexión para los usuarios.