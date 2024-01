¿Qué es la cápsula de tiempo de Spotify?

La plataforma de streaming musical, Spotify, ofrece a sus usuarios la oportunidad de abrir una “cápsula del tiempo”. Si participaste en una actividad donde debías responder preguntas y elegir un objeto para guardar tus canciones, ahora es el momento de ver lo que aguarda.

Spotify te presentará las canciones que marcaron tu 2023, permitiéndote revivir esos momentos musicales significativos de forma continua y personalizada. Después de disfrutar de tu playlist personalizada, la aplicación te ofrecerá la opción de compartirla en tus redes sociales.

Te explicamos cómo abrir la cápsula de tiempo en Spotify de forma rápida y sencilla

Primero, abre tu aplicación de Spotify, donde deberías ver un anuncio informándote que puedes abrir tu cápsula del tiempo. Si no aparece, puedes ingresar desde tu celular usando el navegador y buscando rápidamente en Google “Spotify Playlist in a Bottle”. En esta página, selecciona la opción “Claim your playlist” (Reclama tu playlist).

Mamonas me emocionan tanto estas cosas, mi cápsula del tiempo 2023 y hacer la del 2025. 10/10 el marketing de Spotify pic.twitter.com/xQPvIkdPqb — Celeste Grant (@thepfizer) January 4, 2024

A pesar de que esto suene como una oportunidad única, eso no es todo, pues también podrás crear una nueva cápsula del tiempo para el próximo año. En el menú, elige la opción “Crear una nueva playlist para 2025″. Aquí es donde entra la diversión, ya que debes seleccionar en qué objeto deseas guardar tus canciones. Las opciones incluyen una botella, un globo de nieve, un basurero, una olla de arroz, un celular y un nido.

Spotify te permite preparar tu propia cápsula del tiempo para el 2025

Para finalizar, deberás elegir canciones para diversas situaciones que la aplicación te planteará, como “La canción que escucharías si los aliens visitaran la Tierra” o “La canción que quieres escuchar en vivo en 2024″. Una vez que completes la selección de canciones, tendrás la opción de compartir tu cápsula del tiempo en redes sociales y finalizarla.

Esta cápsula estará lista para abrir y disfrutar hasta el año 2025. Aunque otras plataformas de música no ofrecen exactamente una cápsula del tiempo, tanto Apple Music como YouTube Music permiten a los usuarios ver una recapitulación de sus canciones más escuchadas del año pasado y se espera que funciones como estas lleguen en un futuro.