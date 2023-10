Para noviembre el lanzamiento de nuevos videojuegos de Nintendo

Llega el mes de noviembre y con eso los lanzamientos de Nintendo para sus usuarios de “Nintendo Switch”. El gigante de los videojuegos, que pareciera estarse preparando para una nueva consola, llegará con todo el próximo mes y aquí hacemos un recuento de las cosas que los fanáticos pueden esperar.

La continuación del “Nintendo Switch” va a llegar, pero todavía no se sabe cuando. Los “insiders” y fuentes cercanas a la gran “N” hablan de finales del 2024, no obstante, mientras no haya nada oficial, no se puede saber la fecha exacta en la que llegará esta nueva consola.

Mientras tanto, las personas podrán seguir disfrutando de esta, que tiene todavía mucho por dar. Así lo demuestra con estos lanzamientos para noviembre del 2023, según este listado que publican el portal web Nintenderos.

Hecha un ojo a las novedades ya que posiblemente vas a disfrutar con alguno de estos títulos, entre los que destaca “Super Mario RPG”.

Lanzamientos de noviembre para Nintendo Switch